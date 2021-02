Demi Lovato erzählte am Mittwoch an einer Pressekonferenz anlässlich ihrer anstehenden Youtube-Dokuserie von ihrer Suchterkrankung.

Im Rahmen ihrer anstehenden Youtube-Dokuserie «Demi Lovato: Dancing with the Devil», die Ende März erscheint, spricht Sängerin Demi Lovato wohl so offen wie noch nie über ihre Drogensucht. Die 28-Jährige wurde 2018 nach einer Opioid-Überdosis bewusstlos in ihrem Haus in Los Angeles aufgefunden. Nur einen Monat zuvor enthüllte sie, dass sie nach jahrelanger Nüchternheit zurück in die Sucht gefallen war.