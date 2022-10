Lara Gut-Behrami: «Ich hatte ein ähnliches Virus wie das Pfeiffersche Drüsenfieber»

Das sagt Lara Gut-Behrami im Rahmen der Materialabgabe in Dübendorf. 20 Minuten konnte vorgängig mit ihr ein Gespräch führen.

In Dübendorf wurde am Mittwoch das Ski-Material für die neue Saison verteilt – für die Ski-Stars praktisch wie Weihnachten und Geburtstag zusammen. Entsprechend gut gelaunt erschien auch Lara Gut-Behrami in der Zürcher Gemeinde, um taschenweise Equipment für die Wettkämpfe der kommenden Monate abzuholen.

In der vergangenen Saison kämpfte die Super-G-Olympiasiegerin mit ihrem Körper. Rätselhafte Beschwerden setzten sie ausser Gefecht, gleich neun Rennen musste sie ausfallen lassen. Nach dem Winter liess sie sich untersuchen – die Diagnose: «Ich hatte eine Lungeninfektion und irgendwann im Verlauf des Winters ein ähnliches Virus wie das Pfeiffersche Drüsenfieber.»

Wie sie erzählt, musste sie zur Genesung am Ende der Saison auch Medikamente mit Cortison nehmen. Nun sei alles weg, wie die Tessinerin freudig vermeldet.

«Man kann es immer besser machen»

Um keinen Rückfall zu erleiden, setzt sich das Ski-Ass noch stärker mit seinem Körper auseinander. Es ginge auch darum, Lösungen zu suchen, so Gut Behrami. Sie erklärt: «Man probiert, im Konditionstraining robuster zu werden, oder zumindest weniger anfällig. Es ist aber halt immer Theorie.»

Auf Rennen möchte sie künftig nicht mehr verzichten. Fürs Trainingslager, das sie bei den Männern in Chile absolvierte, organisierte sie eigens einen zusätzlichen Physio. Für Gut-Behrami gilt die Devise: «Man kann es immer besser machen.»

Die Frage, ob sie in diesem Sommer auch an einen Rücktritt gedacht hätte, beantwortet sie sofort mit «Nein». Wie lange ihre Karriere andauern wird, sei derzeit aber noch unklar. «Ob ein, zwei, drei oder vier Jahre, alles ist möglich. Ich spüre keinen Druck», so die Gesamtweltcupsiegerin von 2016, «ich geniesse es einfach.» Und: «Dass ich gesund bin, gibt mir eine gewisse Ruhe.»

Erwartungen für Sölden noch nicht sehr hoch

Die 31-Jährige relativiert aber gleichzeitig: «Es gibt Tage, da spüre ich die Last von all den Jahren im Weltcup, da fällt es mir schwerer.» Auf der anderen Seite hingegen müsse sie das halt akzeptieren. Es sei schliesslich normal, dass nicht immer alles gelingt. Immerhin: «Ich hätte aber nicht gedacht, dass ich mit 31 so fit sein würde. Ich fühle mich sicher fitter als mit 20», so Gut-Behrami.

In gut drei Wochen steht der Weltcup-Auftakt in Sölden auf dem Programm. Ihr Ziel: «Wie immer schnell fahren, vom ersten bis zum letzten Rennen.» Aber: «Ich habe in Sölden in Sachen Resultate schon alles erlebt. Mein Erfolgsrezept war es noch nie, bereits in Sölden in Topform zu sein, sondern diese stetig aufzubauen.»

Ehemann Valon jetzt Experte

Auf die Heimrennen in Zermatt freue sie sich speziell. «Es ist gut, so ein Rennen abzuhalten, um den Skisport zu entwickeln.» Dass das warme Wetter dabei eine grosse Herausforderung darstellt, sei ihr klar. «Es ist sicher nicht der einfachste Moment, um so eine Mammut-Challenge anzugehen. Umso schöner ist es, dass es Leute gibt, die so viel Leidenschaft zeigen.»

Apropos Leidenschaft: Von ihrem Mann, dem ehemaligen Nati-Star Valon Behrami (37), wird Lara Gut-Behrami trotz dessen Karriereende vorerst nicht umfänglicher unterstützt werden. «Valon arbeitet ja fast 100 Prozent», sagt sie. Schliesslich sei er für die TV-Plattform Dazn als Kommentator im Einsatz und moderiert gemeinsam mit ehemaligen anderen Ex-Serie-A-Stars. «Zudem wird er bei der WM als Co-Kommentator der Nati-Spiele für das Tessiner Fernsehen berichten», so gut Behrami.

Vielleicht hat ja auch Lara Gut-Behrami irgendwann Lust auf einen Expertenjob. «Vielleicht habe ich ja einfach Lust auf etwas Neues», klingt ihre Antwort auf die erneute Frage nach einem möglichen Karriereende nun etwas anders, «als ich in Chile aber nach sechs Monaten wieder auf den Skiern stand, habe ich sofort gedacht: ‹das mag ich›».