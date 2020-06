vor 1h

My Lovestory

«Ich hatte einen Dreier mit meinem Cousin»

Als Estelle* an einem Familienessen Leandro* kennenlernte, knisterte es sofort. Weil ihre Familie die Beziehung zu einem Verwandten nicht toleriert hätte, hielten sich die Jugendlichen zurück – vorerst.



von Zora Schaad, Julia Ullrich

1 / 4 Zwischen den beiden knisterte es sofort und bei ihrem nächsten Besuch legten es die beiden regelrecht darauf an, miteinander zu schlafen. Foto: Unsplash Estelle und Leandro verbrachten das Wochenende bei Leandros Cousine. Dort ging es ziemlich schnell zur Sache und die drei landeten alle zusammen im Bett. Unsplash Die Affäre zwischen Leandro und Estelle hielt rund ein halbes Jahr, ein Paar wurden die beiden allerdings nie. Unsplash

Darum gehts Estelle* lernte mit 13 Jahren bei einem Familienessen ihren Cousin Leandro kennen.

Sofort knisterte es zwischen den beiden, doch da er ihr Cousin war, flog Estelle verwirrt wieder in die Schweiz zurück.

Drei Jahre später trafen sich die beiden erneut und die Zweifel waren wie weggeblasen.

Estelle und Leandro verbrachten das Wochenende bei Leandros Cousine. Dort ging es ziemlich schnell zur Sache und die drei landeten alle zusammen im Bett.

Die Affäre zwischen Leandro und Estelle hielt rund ein halbes Jahr, ein Paar wurden die beiden allerdings nie.

Heute kann Estelle ihre damalige Faszination für ihren Cousin nicht mehr verstehen: «Er ist dick geworden und zu langweilig für meinen Geschmack.»

«Meine Familie ist riesig und über mehrere Länder verstreut, ich kenne längst nicht alle. Deshalb war ich schon 13, als ich an einem Familienessen in den Ferien Leandro kennenlernte. Was für ein Hottie! Schwarze Haare, gebräunte Haut, sinnliche Lippen und grüne Augen, in denen der Schalk blitzte. So anders als die Milchbubi-Jungs in der Schweiz. Auch Leandro hatte sofort einen Crush auf mich, er bewunderte mein blondes Haar und meine blauen Augen. Unter dem strengen Blick unserer Eltern flirteten wir schüchtern miteinander. Doch er war mein Cousin und es war uns klar, dass nicht mehr drin lag. Verwirrt flog ich zurück in die Schweiz.

Drei Jahre später verbrachte ich meine Ferien wieder bei meinen Verwandten in Südeuropa. Wie es der Zufall wollte, sollte ich bei Leandros Familie wohnen: Ein riesiges Anwesen, umgeben von einem traumhaften Garten. Weniger traumhaft war seine Freundin. Vom ersten Moment an registrierte sie die Anziehung zwischen uns und liess ihren Freund nicht aus den Augen. Ob es die Hormone waren, der Reiz des Verbotenen oder die Rebellion gegen die Kontrolle durch seine Freundin, weiss ich nicht. Leandro und ich legten jedenfalls alles darauf an, miteinander in die Kiste zu springen.

«Ich habe keine Sekunde daran gedacht, dass er mein Cousin ist»

Zwischen Rückbank und Fahrersitz zusammengekauert, schmuggelte mich Leand ro an seiner Freundin vorbei vom Gut seiner Familie. Wir wollten das Wochenende bei seiner Cousine (nicht meine Cousine, falls das noch was zur Sache tun sollte) verbringen. Sie war einige Jahre älter als wir, sexuell aufgeschlossen und auch dem Alkohol nicht abgeneigt. Wir quatschten, lachten und tranken viel, und die Cousine brachte uns in einer Selbstverständlichkeit gemeinsam in ihrem Gästezimmer unter.

Bis zu diesem Zeitpunkt war noch nichts passiert. Als wir gemeinsam unter der Decke lagen, war die Sache dennoch völlig klar: Innert kürzester Zeit waren wir nackt und erkundeten unsere Körper. Ich habe keine Sekunde daran gedacht, dass er mein Cousin ist – ich wollte einfach nur noch mit ihm schlafen. Und das taten wir.

«Jeder Porno-Regisseur hätte Freude an diesem Familientreffen gehabt»

In der Nacht darauf dasselbe Spiel – bloss gesellte sich dann noch seine Cousine dazu. Zu dritt vergnügten wir uns im Bett , jeder Porno -R egisseur hätte helle Freude an dieser Art von Familientreffen gehabt! Da ich Leandros Cousine nicht sehr heiss fand, hielt sich meine Begeisterung darüber allerdings in Grenzen.

Unsere Affäre dauerte etwa ein halbes Jahr. Meine Familie in der Schweiz erfuhr nie davon. Meine Mutter hätte mich geköpft! Mit dem Cousin was anzufangen, selbst wenn es gesetzlich erlaubt ist, widerspricht ihren Moralvorstellungen aufs Schärfste. In Leandros Umfeld hingegen begriffen alle, was Sache war. Sein Vater erteilte uns sogar offiziell den Segen für eine Beziehung. Im konservativen Südeuropa ein riesiger Schritt.

Dennoch wurden Leandro und ich nie ein Paar. Er blieb mit seiner Freundin zusammen und sie gründeten ein paar Jahre später eine Familie. Wenn ich Leandro heute sehe, verstehe ich meine Faszination nicht mehr ganz. Er ist dick geworden, behäbig, zu langweilig für meinen Geschmack. Und verglichen mit dem , was ich später noch erlebte, war auch der Sex nichts B esonderes. Doch damals war Leandro für mich das Grösste. Und dass unsere Eltern Geschwister sind, nichts mehr als ein unwichtiges Detail am Rand.»