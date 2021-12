Max Verstappen spricht über Feier: «Ich hatte einen Drink zu viel»

Details aus Partynacht : «Ich hatte einen Drink – einen zu viel» – Verstappen spricht über wilde Feier

Die Formel-1-Saison ist vorbei und Max Verstappen ist der erste Weltmeister aus Holland. Nun wurde dies gestern Abend bei der Award Night von FIA ordentlich gefeiert und Verstappen verriet einige Details der Partynacht in Abu Dhabi.

Der neue Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat sich trotz des Protests von Dauerrivale Mercedes nie ernsthafte Sorgen um den nachträglichen Verlust seines Titels gemacht. «Wir hatten eine richtig gute Zeit, weil wir wussten, dass wir es auf der Strecke gewonnen haben. Niemand kann uns das wegnehmen», sagte der 24 Jahre alte Niederländer am Donnerstag bei der Gala des Weltverbandes Fia in Paris. Der Red-Bull-Pilot habe sich nicht mit den rechtlichen Schritten der Silberpfeile beschäftigt und stattdessen gefeiert.

«Ich hatte einen Drink am Sonntag», sagte Verstappen und schob nach einer Pause mit einem Grinsen nach: «Einen zu viel.» Er sei am Montag nach der Party in Abu Dhabi am Nachmittag mit «fiesen Kopfschmerzen» aufgewacht und brauche nach der kräfteraubenden Saison «jetzt wirklich eine Pause». Mitleid mit dem entthronten Lewis Hamilton habe er derweil nicht. «Aber ich verstehe, dass es sehr schmerzhaft für ihn ist. Aber so ist Racing, da kann alles passieren», sagte der neue Champion, der nicht an einen Rücktritt von Hamilton glaubt: «Ich sehe keinen Grund, warum er aufgeben oder aufhören sollte.»