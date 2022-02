Flucht aus Kiew – Marina (27) schlief in der Metro und floh mit nur einer Tasche

1 / 5 So übernachtete Marina Tekuchova (im Bild), eine 27-jährige Ukrainerin, in einer Kiewer Metrostation. Privat Es sind erschütternde Szenen, die sich dieser Tage in Kiew abspielen. Privat Dutzende bringen sich tief unter der ukrainischen Hauptstadt in Sicherheit. Privat

Darum gehts In der Ukraine herrscht Krieg, das russische Militär stösst immer weiter ins Landesinnere vor.

Zehntausende Ukrainerinnen und Ukrainer sind auf der Flucht, darunter auch Marina Tekuchova.

Nur mit einer Tasche musste sie Kiew verlassen.

«Jetzt bin ich sicher», schreibt Marina Tekuchova, als sie in Ismajil angekommen ist. Die kleine Stadt an der Donau ist nur wenige Kilometer vom Schwarzen Meer entfernt und liegt direkt vor der Grenze zwischen der Ukraine und Rumänien. Tekuchova ist erschöpft, eine zweitägige Flucht durch das ganze Land liegt hinter ihr.

Tekuchova lebt eigentlich in Kiew, wo sie als Event-Managerin für eine IT-Firma arbeitete. Ihre Arbeit, ihre Wohnung, ja, ihre ganze Existenz liess sie dort zurück: «Kiew steht unter Beschuss», erzählt die Ukrainerin. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag suchte sie deshalb Zuflucht in einer Metrostation der ukrainischen Millionenstadt.

Mit einer Tasche geflohen

Mit Bildern und Videos dokumentierte die 27-Jährige die erschütternden Szenen, die sich in der Metrostation Syrets, tief unter Kiew, abspielten: In eine dicke Winterjacke und einen Schlafsack gepackt, machte sie es sich auf dem harten Plattenboden so gemütlich wie irgendwie möglich. Dabei hat Tekuchova nur das Nötigste: «eine Tasche mit warmen Kleidern und meinen Pass».

Alles andere musste sie zurücklassen. Geplant war das nicht: «Ich wusste da noch nicht, dass ich Kiew verlassen würde. Ich dachte, ich würde ein paar Stunden mit der U-Bahn fahren und dann zurückkommen, um meinen Koffer zu holen – aber nein», sagt die 27-Jährige.

Dieses Video hat Tekuchova auf Tiktok geteilt, es hat mittlerweile knapp 400’000 Aufrufe. Tiktok/Marina Tekuchova

«Teilte Schlafsack mit Freunden»

Tekuchova ist nicht die Einzige, die sich in der Nacht auf Freitag in den unterirdischen Hallen der Kiewer Metro vor russischem Beschuss in Sicherheit bringt. Fast jeder Zentimeter der Metrostation Syrets ist belegt, von Dutzenden Menschen, Familien mit Kindern und auch Haustieren. Tekuchovas Bilder zeigen, wie sie auf Yogamatten oder improvisierten Matten aus Karton liegen.

Trotz klirrender Kälte und weinender Babys kann die 27-Jährige immerhin einige Stunden lang schlafen: «Ich war so müde. Damit ich es nicht zu kalt hatte, teilte ich einen Schlafsack mit Freunden.»

Sie nahm den ersten Zug

Dann kam der Moment, in dem sich Tekuchova definitiv für die Flucht entschied: «Als russische Panzer in der Stadt waren, als es eine Schiesserei in der Nähe der Metrostation Obolon gab.» Noch am Freitagnachmittag macht sie sich auf den Weg, zuerst in Richtung Kiewer Hauptbahnhof. «Ich hatte grosse Angst, aber ich habe es geschafft.»

Am Bahnhof angekommen, erwartet sie eine riesige Menschenmasse: Die Bahnhofshalle ist voll mit Menschen auf der Flucht, es herrscht Chaos. «Ich bestieg den ersten Zug, in den wir einsteigen durften, Richtung Winnyzja.» Doch auch dort, westlich von Kiew, ist der Krieg nicht weit weg: «Als ich aus dem Zug ausstieg, hörte ich einen Luftalarm. Ich musste mich in die Unterführung begeben.»

«Meine Schwester holt uns»

Von dort reiste Tekuchova mit dem Zug weiter, in Richtung rumänischer Grenze: «Unterwegs war alles in Ordnung, nur fuhren wir langsam und hielten länger als sonst.» Auf russische Soldaten traf sie nicht – «glücklicherweise», so die 27-Jährige. Und: Reisen konnte sie ohne Ticket, gratis.

Vorerst will die 27-Jährige in Ismajil bleiben, bei ihrer Mutter. Denn zu allem Übel hat ihre Mutter auch noch Corona: «Sie ist krank. Ich muss warten, bis es ihr besser geht.» Danach will Tekuchova zusammen mit ihrer Mutter über die Grenze nach Rumänien fliehen. «Meine Schwester und ihr Mann werden uns mit dem Auto holen kommen. Sie leben in der EU.»

Auch nach ihrer Odyssee hat die Ukrainerin ihre Hoffnung nicht aufgegeben, wieder nach Kiew zurückzukehren: «Ich hoffe, dass der Krieg bald aufhört, dass Putin den Angriff stoppt.» Vom russischen Machthaber hält sie wenig: «Putin ist kein Mensch, er ist ein Verrückter.»