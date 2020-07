Andrea All In

«Ich hatte in kürzester Zeit einen intensiven Orgasmus»

Nach der Skepsis folgt der Höhepunkt. Der Womanizer wird als das wahre Wunder der weiblichen Masturbation gefeiert – ich habe ihn getestet und muss sagen: zu Recht.

«Ich wusste nur durch Erfahrungsberichte über das Gerät Bescheid, also musste ich diese Wissenslücke schliessen», so Burri.

Womanizer hier, Womanizer da. Im Sextoy-Himmel führt derzeit kein Weg am deutschen Erfolgsprodukt vorbei. Da scheint es mir ein wenig peinlich, dass ich als Sexualwissenschaftlerin lediglich anhand von Erfahrungsberichten über das Gerät B escheid weiss. Diese Wissenslücke muss ich natürlich schliessen , und so besorge ich mir mein eigenes Exemplar. Ich entscheide mich für den Womanizer Duo, der Vagina und Klitoris gleichzeitig stimuliert.

Es ist weder mit Oralsex zu vergleichen noch mit den anderen Vibratoren, die ich habe. Das « Saugen » stimuliert zumindest bei mir die Klitoris viel gezielter und angenehmer als die reine Vibration. Der Vibratorarm in meiner Vagina fühlt sich grösser an als gedacht, was aber durchaus angenehm ist. Ich spiele ein wenig mit den verschiedenen Intensitätsstufen, was man für den Arm und die saugende Öffnung getrennt machen kann.