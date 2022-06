Mann klagt nach Schwumm im Mannenweier in St. Gallen über Entenflöhe

Auch wenn er sich nach dem Schwimmen abduschte und sich gut abtrocknete: «Alles gemacht, nichts genützt», so der 38-jährige St. Galler.

Nebst der benötigten Abkühlung verspürte ein News-Scout vergangene Woche Juckreiz am ganzen Körper, nachdem er im Gemeinschaftsbad Dreilinden beim St. Galler Mannenweiher baden gegangen war. «Ich schwimme immer etwa 40 Minuten», sagt der 38-jährige St. Galler. Das sei vielleicht etwas zu lange, doch: «Danach hatte ich jedes Mal juckende Stiche am ganzen Körper.» Laut dem News-Scout handelt es sich dabei um Entenflöhe.

Am Montag vor einer Woche sowie am Samstag habe er das Jucken nach dem Schwimmen verspürt. «Es ist schon sehr unangenehm», sagt der St. Galler. In der Vergangenheit habe er bereits mehrere Male Entenflöhe gehabt. «Beim ersten Mal ging ich fast die Wände hoch», beschreibt der 38-Jährige den Juckreiz.