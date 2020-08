Rocketman 2.0

«Ich hatte keine Angst, aber ich hatte viel Respekt»

Vor einem Jahr meisterte der britische Parkourer Toby Segar einen waghalsigen Sprung in den Rhein. Nun hat es ihm der Belgier Jeremy Lorsignol nachgemacht, mit einem Salto extra. Nicht nachmachen.

«Im Video hat es grösser ausgesehen», sagt der belgische Parkourer Jeremy Lorsignol über Toby Segars Rocketman-Sprung in den Rhein an der Basler Schifflände. Während seines Aufenthalts in der Stadt entschloss sich der 34-Jährige, den Stunt auch zu versuchen, allerdings mit seiner eigenen Technik. «Ich wollte es nicht besser machen», sagt er, «aber ich lege meine Hände nicht auf.» Trotzdem schaffte er es am Freitag noch irgendwie, einen zusätzlichen Salto in seinen Sprung einzubauen. Das Video ist in Zusammenarbeit mit Schweiz Tourismus entstanden und hat auf Tiktok schon über 21’000 Likes eingeheimst.