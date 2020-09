In einem Statement schreibt die 16-Jährige auf Instagram, dass sie durch die Öffentlichmachung ihrer Krankheit anderen Betroffenen Mut machen will.

Nun hat die junge Tänzerin erstmals im Detail öffentlich gemacht, wie stark ihr Eigenbild unter solchen Kommentaren leidet. So schrieb Charli am Donnerstag in einem Insta-Story-Post: «Ich habe noch nie in der Öffentlichkeit über meine Probleme mit Essstörungen gesprochen.» Es sei sehr unangenehm, vor Freunden und Familie zuzugeben, dass man unter einer Essstörung leidet, und umso schwieriger, seine Krankheit vor der gesamten Welt zu thematisieren.