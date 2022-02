Olympia 2022: Die Stimmen zum Gold-Triumph von Marco Odermatt

Die Gold-Fahrt von Marco Odermatt im Video. SRF

Darum gehts Der Schweizer Ski-Star Marco Odermatt ist Olympiasieger im Riesenslalom.

Nach dem Rennen ist er überglücklich.

Auch andere Fahrer loben ihn.

Ein paar sind aber auch wütend. Nicht wegen des Schweizers, sondern wegen des Wetters.

Was war das für eine Riesen-Leistung von Marco Odermatt! Der 24-Jährige wurde Olympiasieger im Riesenslalom. Und das in einem wilden Schneegestöber und nach einem verschobenen Start. So waren viele Fahrer stinksauer. «Der erste Durchgang war schon verantwortungslos. Dann fünf Stunden warten und warten, bis es dunkel ist. Aber ich weiss nicht, was sie in der Zeit gemacht haben. Im ersten Hang waren so hohe Hügel, das war unglaublich», wetterte zum Beispiel Österreich-Star Manuel Feller, der im 2. Lauf ausschied.

Zum Schweizer Olympiasieger meinte der Österreicher: «Das einzig Positive heute ist, dass Marco gewonnen hat.» Auch Gino Caviezel, der Siebter wurde, war voll des Lobes für Odermatt: «Für Odermatt kann ich eigentlich nur Superlative verwenden. Unglaubliche Saison, unglaublicher Kerl. Er stand unter enormen Druck, dennoch lieferte er ab.»

Besonders: Nach seiner Fahrt funkte Caviezel noch in den Zielraum hoch und gab seinem Kumpel letzte Tipps für seine Gold-Fahrt. Gegenüber 20 Minuten erklärt er: «Ich habe ihn nochmals darauf aufmerksam gemacht, wo es viele Löcher gab und ihm ein paar wichtige Eckpunkte der Strecke mitgeteilt.» Es sei einfach unglaublich, dass er gewonnen habe. «Marco ist einfach ein unglaubliches Ausnahmetalent.» Und Caviezel hat recht. In seiner noch so jungen Karriere hat Odermatt, der derzeit Führende im Gesamtweltcup, schon sehr viel erreicht. Und mit seinem Sieg in China ist er nun der fünfte Schweizer, der nach Roger Staub (1960), Heini Hemmi (1976), Max Julen (1984) und Carlo Janka (2010) im Riesenslalom Olympiasieger wurde.

«Das Gefühl ist unglaublich»

Odermatt selbst war nach seinem absoluten Triumph überglücklich. Gegenüber SRF sagt der frischgebackene Olympiasieger: «Ich bin mega stolz, dass ich in die Riesen-Fussstapfen von Carlo Janka treten darf. Das Gefühl ist unglaublich. Das Gefühl ist mega. Ich danke allen, die mich da unterstützt haben. Wie ich mich bei der Siegerehrung fühlen werde? Keine Ahnung.» Der 24-Jährige lacht und sagt weiter: «Ich habe mir schon bei Beat versucht zu überlegen, wie ich mich fühlen würde. Doch ich bin auf kein Ergebnis gekommen.» Er habe auch nie die Gold-Medaille von Beat angefasst, habe sich nicht getraut.

Und dann gab es noch einen kleinen Seitenhieb in Richtung der Medien. «Vor ein paar Tagen stand da, dass ich nicht mit dem Druck umgehen kann», so Odermatt. «Es wird immer viel geschrieben. Doch ich habe jetzt gezeigt, dass ich es kann.» Was er anspricht? Nun, der Riesenslalom war die letzte Chance von Marco Odermatt, sich an den Olympischen Spielen in Peking doch noch eine Medaille zu sichern. In den ersten Rennen blieb er hinter den Erwartungen. In der Abfahrt war der Nidwaldner Siebter geworden, im Super-G sogar ausgeschieden. Der Erfolgsdruck war also riesig. Doch er schlug zurück und zeigte, wer der derzeit beste Fahrer im Riesenslalom ist. «Es ist einfach ein Riesen-Traum, der wahr wird. Dabei habe ich eigentlich nie davon geträumt», gibt er zu. «Ich wollte eine Medaille und jetzt ist es einfach Gold. Ich habe alles riskiert.»

Und jetzt? Hat das Schweizer Skiteam nun Bier für die Feier organisieren können, nachdem die Österreicher bei Feuz aushelfen mussten? Caviezel lacht und verneint auf Frage von 20 Minuten. «Ich hoffe, wir kriegen es jetzt irgendwie selbst hin», so der Schweizer Ski-Crack.