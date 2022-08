Affenpocken: «Ich hatte noch nie im Leben solche Schmerzen»

Der Affenpocken-Ausbruch wird immer grösser. Der erste Fall der Krankheit wurde am 7. Mai in Grossbritannien gemeldet, rund zwei Wochen später waren es bereits Hunderte Fälle ausserhalb Afrikas. Am 18. August meldet die US-Gesundheitsbehörde CDC 39’434 bestätigte Fälle weltweit, wobei 39’047 davon in Regionen auftraten, in denen das Virus bisher kein Thema war. Auch die Schweiz ist von dem Ausbruch betroffen: Der erste Fall hierzulande wurde am 21. Mai 2022 im Kanton Bern gemeldet. Meldepflichtig wurden Affenpocken in der Schweiz erst zwei Monate später, am 20. Juli 2022. Kurz darauf wurde der Erreger von WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus zum internationalen Gesundheitsnotstand erklärt.