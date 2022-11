Stalking-Werkzeug: «Ich hatte Panik» – Bernerin (19) findet fremden Airtag unter ihrem Beifahrersitz 

Während sich missbräuchliche Fälle mit den Ortungsgeräten von Apple in den USA mehren, ist in der Schweiz noch kein Trend zu verzeichnen.

Während sich missbräuchliche Fälle mit den Ortungsgeräten von Apple in den USA mehren, ist in der Schweiz noch kein Trend zu verzeichnen.

Über mehrere Wochen vernahm die 19-Jährige ein leises Piepsen in ihrem Auto. Zugleich erhielt sie auf ihrem iPhone immer wieder die Benachrichtigung, dass sich ein Airtag in ihrer Nähe befindet. «Ich dachte zunächst, es handle sich um den Airtag am Halsband von Nachbars Katze, die mich oft besucht. Doch dann fiel mir auf, dass die Meldung auch angezeigt wird, wenn ich bei der Arbeit bin», sagt A.