Nach Cup-Spiel : «Ich hatte Panik» – News-Scout schildert Zug-Attacke von FCZ-Chaoten

News-Scout A.B.* wollte am Samstagabend eigentlich nur eine gemütliche Zeit mit Freunden verbringen. Doch dazu kam es allerdings nicht. Seine S-Bahn wurde beim Bahnhof Weihermatt in Urdorf ZH plötzlich von rund 30 Vermummten gestürmt und diese zogen umgehend die Notbremse. «Plötzlich gab es ein grosses Geschrei und die Person neben mir warf sich auf den Boden», beschreibt der 26-Jährige die Situation.

Als er die Schreie der Vermummten hörte, wusste er direkt, was los war. Bei den Angreifern handelte es sich um FCZ-Anhänger, die es auf die GC-Fans im Zug des News-Scouts abgesehen hatten. GC spielte am Samstag im Cup gegen Wettswil-Bonstetten und die Anhänger des Rekordmeisters waren auf dem Rückweg vom Spiel. «Ich wollte mich im hinteren Teil des Zuges in Sicherheit bringen, doch die Tür war defekt», so Augenzeuge A.B. Die FCZ-Chaoten hätten Reizgas versprüht. «Ich bekam Atemnot und hatte richtig Panik.» Er habe es dann irgendwie geschafft, die defekte Tür aufzureissen und das Abteil zu verlassen.