Aunty B. -All-In - «Ich hatte sechs Dates in einer Stunde»

1 / 11 Aunty B. probiert Speeddating – online. Aunty B. Angeboten wird der Event von der Zürcher-Datingapp «Noii». Screenshot «Ihr habt heute alle sechs Dates à sechs Minuten» , sagt Moderatorin Laura . Da mit beginnt für Aunty der Dating-Abend. Aunty B.

Darum gehts Aunty B. hat genug von Tinder und sucht etwas Neues.

Sie nimmt deshalb an einem Online-Speeddating-Event der Zürcher Datingapp «Noii» teil.

Eine Stunde lang bekommt Aunty sechs verschiedene Männer auf den Bildschirm, je sechs Minuten b leiben den Singles, um sich anzunähern .

In Zeiten von Corona ist es als Single nicht leicht und ich will nicht mehr auf die Wander- oder Fischerfotos von Typen in ihren Datingprofilen starren. Also habe ich etwas Neues ausprobiert: Online-Speeddating. Im Bestätigungsmail der Zürcher Datingapp «Noii» stand, ein Bier h elfe gegen die Aufregung. Also sitze ich mit meinem alkoholischen Getränk vor dem Monitor , habe mich aber stattdessen für ein Glas Wein entschieden. Der gewünschte Effekt bleibt aus. Ich bin aufgeregt. Gleich werde ich auf Singles treffen, die ich nie zuvor gesehen habe.

Eine junge Frau namens Laura erscheint mit einem «Hallo z äme» auf dem Bildschirm. «Ihr habt heute alle sechs Dates à sechs Minuten». Das war die Eröffnung. Nun geht es los und ähnlich wie bei Chatroulette poppt ein unbekanntes Gesicht auf. Als erstes muss ich laut loslachen. Mein Date hat sich für einen Zoom-Hintergrund entschieden, auf welchem Berge zu sehen sind. Er selbst ist am Spazieren. «Ich bin ufem Wäg zum Tschutte», ist seine Erklärung. Ich sitze stattdessen gestylt und geschminkt in meinem Wohnzimmer. So wird mir schlagartig bewusst, dass es für Online-Speeddating keine Etikette gibt. Putz e ich mich heraus, oder wäre es okay, wenn ich nebenbei meine Wäsche mache? Mein Date erklärt, dass er zum « Noii » -Team gehört. Bei mir stellt sich die Frage «Darf der das?» Eventuell kann er sich so die «Traumfrauen» gleich selbst raussuchen.

«Ich habe keinen Bock mehr auf Tinder!»

Die ersten sechs Minuten sind vorbei und ich komme automatisch in den Gruppen-Chatroom zurück, um von Laura weiter durch den Abend geführt zu werden. Damit ich möglichst passenden Kandidaten vorgestellt werde, habe ich im Vorfeld einen Fragebogen ausgefüllt. Laura und ihre Kolleg*innen habe damit ein Pre-Matching durchgeführt . Ich bin überrascht, wie gross der Zulauf ist. Bis auf einen Platz, ist die maximale Teilnehme nden zahl von ungefähr 40 Personen erreicht. Alle sind zwischen 20 bis 35 Jahre alt. «Es melden sich durchschnittlich mehr Frauen als Männer an», erwähnt Laura fast beiläufig. Auf Nachfrage erklärt Noii übrigens, dass das mit ein Grund sei, weshalb sie die Runde mit einem Mitglied aus dem Team ergänzt haben. Der Mann sei aber privat hier und als Single durchaus an Bekanntschaften interessiert.

Von meinen Dates will ich wissen, warum sie sich für dieses Kennenlern-Format e ntschieden haben . Die allgemeine Antwort: «Ich h abe kei nen Bock meh r a uf Tinder!» Viele sagen zudem, in einem Video-Chat habe man schnell aussagekräftigen Eindruck, ohne stundenlang schreiben zu müssen. Speed-Dating spart also Zeit.

Nach einer Stunde ist der Event vorbei - sowie meine Lust auch

Aber V i deo-Dating i st auch anstrengend und verlangt Konzentration. Sechs Typen in einer Stunde : So viele Dates hintereinander hatte ich noch nie. Um den Überblick zu behalten, mache ich mir Notizen: «Reto, 28, Büro, Schaffhausen; Matthias, 32, Coach, Bern; Nils, 34, Zürich, wander t gern ...»

Während der Gespräche poppen Icebreaker-Fragen von Laura auf, falls Teilnehmende auf Unterstützung angewiesen s ind . «Hey, wie alt b ist du eigentlich ?», will Reto noch im allgemeinen Zoom-Chat wissen, weil es für d i e Frage i n den sechs Minuten nicht gereicht hat. Tatsächlich geht es Schlag auf Schlag, bis der Event nach einer Stunde vorbei ist. Das ist auch gut, denn i ch mag wirklich nicht noch ein siebtes Mal erzählen, was meine Hobb ys sind und ich beruflich mache.

Was ist «Noii»? Die Online-Plattform «Noii» ist eine neue Dating a pp aus Zürich. Diese bietet einmal wöchentlich ein Speeddating-Event via Zoom an. Es findet jeden Montag um 19 Uhr statt und ist gratis. Eine vorherige Anmeldung ist Pflicht, da die Teilnehmerplätze begrenzt sind.

Optisch finde ich keinen der Männer direkt ansprechend, doch Nils ist sehr spannend. Also gebe ich seinen Namen im Fragebogen an, welcher mich per E-Mail nach dem Event erreicht. Für einen Aufpreis von eine m Franken pro Namen könnte ich weitere Männer angeben. Oder ich kaufe die Premiumversion für 19.90 Franken und sichere mir weitere Vorteile wie e twa e inen wöchentlichen Platz beim Online-Speeddating.

Ich werde nicht gematche t , o uch! Nils fand mich wohl nicht so prickelnd. Doch ähnlich wie beim Roulette, könnte ich kommenden Montag mein Glück erneut versuchen. Ich werde mich nicht gleich wieder anmelden, ich suche mir die Männer lieber selb st aus. Aber es hat Spass gemacht!

Wer ist eigentlich Aunty B. ? Aunty B. teilt einmal pro Monat Erfahrungen aus ihrem Leben. Privat Aunty B. ist 29 Jahre alt und stürzt sich immer wieder in spannende Abenteuer rund um die Them en Liebe, Dating und Sex. Tabus zu knacken , ist ihre grösste Leidenschaft! Dein Lieblings-Tantchen nimmt dich mit auf ihre Reise und lässt dich an Geschichten und Erfahrungen teilhaben, die du sonst nicht zu Ohren bekommst. Einmal pro Monat kannst du hier die neuesten Erfahrungen der Single-Frau nachlesen. Hast du eine Idee, was Aunty B. als N ächstes ausprobieren oder testen soll? Dann schreib es an: onelove@20minuten.ch