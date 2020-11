Test-Verweigerer«Ich hatte Symptome und liess mich nicht testen»

Fast jeder fünfte Schweizer will nicht freiwillig zum Corona-Test. Das zeigt eine nicht repräsentative Leserumfrage von 20 Minuten.

Ein Test-Verweigerer erzählt, er habe nicht seinen gesamten Betrieb in Quarantäne schicken wollen.

Fast jeder fünfte Schweizer will nicht freiwillig zum Corona-Test. Eine nicht repräsentative Leserumfrage von 20 Minuten zeigt, dass 15 Prozent der über 7200 Teilnehmer sich trotz Corona-Symptomen nicht testen lassen würden.

Einer der vielen Test-Verweigerer ist der 23-jährige Kaufmann F. D.* aus Zürich. «In meinem Fussballteam sind drei Personen positiv getestet worden. Zur gleichen Zeit hatte ich ebenfalls leichte Corona-Symptome.» Dennoch entschied er sich bewusst dazu, sich nicht auf Corona testen zu lassen. Der Grund: «Wäre ich positiv getestet worden, hätte der gesamte Betrieb in Quarantäne gemusst, und wir hätten den Betrieb für zehn Tage schliessen müssen. Das hätten wir uns finanziell nicht leisten können», sagt D.

«Test ist schmerzhaft»

Statt sich testen zu lassen, habe er deshalb während zehn Tagen Homeoffice gemacht oder sei erst abends im leeren Büro arbeiten gegangen. Nur seiner Familie und seinen besten Freunden habe er von seiner möglichen Infektion erzählt: «Sie hielten während der zehn Tage Abstand zu mir, andere Menschen habe ich nicht getroffen.» D. resümiert, dass letztendlich alles gut ausgegangen sei: «Es hat niemand in meinem Umfeld Symptome entwickelt, und ich war nach wenigen Tagen wieder ganz gesund.»

Auch die 33-jährige L. E.* würde erst wieder zum Corona-Test gehen, wenn sie Fieber und Atemnot hätte. Sie liess sich letzte Woche testen, da sie an Halsweh litt – mit negativem Resultat. «Man muss nicht wegen jeder Kleinigkeit zum Test gehen», findet sie. Denn der Test sei nicht nur schmerzhaft und unangenehm, sondern auch teuer für den Staat.

Infektiologe kritisiert Verhalten scharf

E. ist der Meinung, man solle sich nicht zu stark einschüchtern und zum Test drängen lassen: «Ich bin sowieso vom Herbst bis in den Frühling erkältet. Da darf ich bei etwas Halsschmerzen auch davon ausgehen, dass es kein Corona ist.» In Zukunft will sie ihre Symptome zuerst beobachten und dabei nur wenige fremde Personen treffen.