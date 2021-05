Mein Horrordate - «Ich hatte ungewollt ein Dreier-Date»

«Beim Date sind einfach drei Frauen aufgetaucht!»

Ich sass also an besagtem Tag an unserem Treffpunkt am See, als ich Olivia in der Menge entdeckte. Sie war aber nicht alleine. Eine Frauengruppe steuerte direkt auf mich zu. Das hat mich ehrlich gesagt ziemlich eingeschüchtert. Ich bin nicht gerade die selbstbewussteste Person und ich hatte schon Schweissausbrüche beim blossen Gedanken an ein Date mit nur einer Frau. Und dann gleich drei? Jesses.