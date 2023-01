Marc Rochat spricht über den Slalom in Adelboden

1 / 3 Kein einfacher Karriereverlauf, doch nun brilliert Marc Rochat. freshfocus In Adelboden landet er auf dem neunten Platz. freshfocus Schon in Garmisch zählte er zu den besten Fahrern des Feldes. freshfocus

Darum gehts Die Schweizer fahren am Sonntag zwar nicht aufs Podest. Jedoch gibt es ein gutes Teamergebnis.

Besonders hervor sticht neben Loïc Meillard ein weiterer Westschweizer.

Marc Rochat wird für seine Hartnäckigkeit belohnt.

Einen Podestplatz wie am Samstag gab es am Sonntag in Adelboden nicht – ein Hundertstel fehlte Loïc Meillard am Ende. Dass die Enttäuschung im Schweizer Team aber nicht besonders gross war, dafür sorgte das Teamergebnis. Gleich vier Schweizer klassierten sich nämlich vor 12’600 Fans in den Top 11.

Besonders emotional wurde dabei Marc Rochat. Der 30-Jährige fuhr nämlich zum ersten Mal in seiner Karriere auf heimischem Boden in die Top 10. Dazu kam: Für Rochat war der neunte Platz bereits die zweite Top-Klassierung in dieser Saison. Bereits in Garmisch unter der Woche liess er mit Platz 7 aufhorchen.

«Ich bin stolz, dass ich weitergefahren bin»

Doch woran liegt es, dass Rochat plötzlich glänzt? Im Zielraum erklärte der überglückliche Westschweizer: «Viel Arbeit und viel Vertrauen in mich und meine Karriere.» Andere hätten nicht mehr an ihn geglaubt, er wäre nicht mehr am Skifahren, hätte er nicht selber weiter daran geglaubt. «Ich bin stolz, dass ich weitergefahren bin und jetzt in Adelboden zu den Besten zähle.»

Rochat hatte bereits in jungen Jahren mit vielen Verletzungen zu kämpfen. Er spricht auch von zahlreichen schwierigen Momenten in seiner Karriere. Viele Jahre war er nur im Europacup unterwegs, weit weg von den Spitzenplätzen in der Elite.

Vor gut drei Jahren war er nahe am Karriereende. Einzig der Spruch «probier es einen Tag mehr» auf seinem Handy hätte ihn davor bewahrt. «Ich hatte keine Motivation mehr, keine Lust, doch habe immer wieder auf diesen Spruch geschaut.» Jetzt sei er da, wo er auch hingehöre. «Solche Momente entschädigen für vieles», erklärt Rochat.

Meillard etwas enttäuscht

Dass er nun schon die WM-Limite geknackt hat, lässt ihn kalt. «Wenn ich weiter so fahre, und ich an die WM gehe ist gut, wenn nicht, auch gut.» Er hätte schon grössere Enttäuschungen hinnehmen müssen. Der 30-Jährige: «Ich will im Januar einfach Spass haben und mein Potenzial richtig zeigen.»

Während die Freude bei Rochat gross war, war die Gemütslage bei Loïc Meillard etwas anders, auch wenn er am Samstag schon aufs Podest fuhr: «Die Möglichkeiten auf zwei Podestplätze waren da. Es tut natürlich weh, besonders wenn nur ein Hundertstel fehlt.» Dennoch nimmt der Westschweizer etwas Positives mit: «Das Skifahren ist da, jetzt gilt es, das weiter umzusetzten und zu kämpfen.» Seinen nächsten Einsatz hat Meillard bereits am Freitag. Dann steht der Super-G in Wengen an.