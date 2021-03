Ich bin ein Mensch, der sehr viel reflektiert. Wenn ich in der Retrospektive nur mich und meine Familie betrachte und alle anderen Auswirkungen von Corona aussen vor lasse, hatten wir eigentlich eine tolle gemeinsame Zeit.

Wieso ist das so?

Es ist grossartig, dass ich endlich die Zeit dafür hatte , mit meiner Frau Daniela gemeinsame Projekte umsetzen. Durch das gemeinsame Kochen ist zum Beispiel unser neues Kochbuch « Kochen zu zweit » entstanden. Das ist etwas, was es ohne die Lockdown-Phase nie gegeben hätte.

Wir haben drei Monate lang täglich gekocht, meine Frau hat dabei gefilmt und die Videos nahezu jeden Tag live in den sozialen Netzwerken gezeigt. So sind am Schluss 80 Rezepte-Videos entstanden und es war unglaublich schön zu sehen, wieviel Freude wir den Menschen damit im Lockdown machen konnten. Das hat auch uns viel gegeben.