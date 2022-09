Roger Federer spricht erstmals über die Tränen-Bilder mit Rafael Nadal

Am Laver Cup spielte Roger Federer sein letztes Tennis-Match. Die Bilder aus London gingen um die Welt. In einem Interview spricht der Maestro nun über seinen Rücktritt.

Am Laver Cup gab es Emotionen pur. SRF

Darum gehts Am letzten Freitag spielte Roger Federer am Laver Cup seine letzte Partie.

Bei den Feierlichkeiten konnte der Maestro seine Emotionen nicht zurückhalten.

Im grossen «New York Times»-Interview sprach Federer über seinen Rücktritt.

Nach dem letzten Ballwechsel begannen in der O2-Arena in London die Festlichkeiten. Der 41-Jährige konnte seine Emotionen nur schwer kontrollieren. Als er beim Platzinterview auf sein Umfeld und seine Familie angesprochen wurde, brachen alle Dämme. Kein Auge blieb trocken. Auch bei Nadal flossen die Tränen. Als die australische Sängerin Ellie Goulding ihren Hit «Still falling for you» spielte, sassen die beiden ewigen Kontrahenten nebeneinander. Das Bild der beiden Megastars beim Händchenhalten ging um die Welt.

Gegenüber der «New York Times» spricht der Schweizer nun ausführlich über …

… seinen endgültigen Rücktritt

«Ich fühle mich gut. Ich habe mein letztes Einzel verloren und mein letztes Doppel. Ich habe meine Stimme verloren und ich habe das letzte Mal im Team verloren. Und ich habe meinen Job verloren. Aber es geht mir gut, sehr gut. Es ist ironisch, alle denken an ein märchenhaftes Ende. Und für mich hat es auf eine Art und Weise geendet, die ich nie erwartet hätte.»

… Rafael Nadal

«Ich habe Rafa nach dem US Open angerufen, um ihn über meinen Rücktritt zu informieren. Ich wollte es ihm sagen, dass er nicht ohne mich den Laver Cup plant. Ich habe ihm gesagt, dass ich 50-50 bin, um das Doppel zu spielen. Er hat mir am Telefon versichert, dass er alles probiere, um dort zu sein. Und dass, obwohl seine Frau hochschwanger zu Hause lag. Es war eine unglaublich tolle Story, Rafa in London zu haben. Das werde ich nie vergessen.»

… das Händchenhalten mit Nadal

«Es war ein kurzer Moment. Irgendwann war ich so sehr am Heulen, dass ich vergessen habe, dass von uns Bilder gemacht werden. Ich weiss nicht, was mir alles durch den Kopf gegangen ist in diesem Moment, aber ich bin sehr froh, das alles erlebt zu haben. Es war schön, einfach dort zu sitzen und alles aufzusaugen. Ich konnte kaum mehr sprechen, also berührte ich Rafa kurz. Es war vielleicht ein geheimes Dankeschön.»

Federer und Nadal beim Händchen halten. freshfocus

… seine Kinder

«Als ich ihnen sagte, dass ich zurücktreten werde, weinten drei der vier Kinder. Als ich sie auf dem Platz sah, sahen sie mich so traurig an, aber ich war es nicht. Darum sagte ich ihnen, dass ich weine, weil ich glücklich bin und nicht, weil ich traurig bin.»

… seine Beweggründe für den Rücktritt

«Dass ich mich nicht mehr gleich bewegen kann auf dem Platz, war sicherlich ein Beweggrund für den Rücktritt. Aber es ist auch das Alter, ich habe es mehrere Jahre probiert. Nach der Operation letztes Jahr wusste ich, dass es ein langer Weg zurück sein wird. Klar träumte ich davon, wieder zu spielen, war aber immer sehr realistisch. Ich habe es aus persönlichen Gründen gemacht. Ich wollte wieder ein gesundes Knie und für das brauchte es richtige Reha.»

Wirst du Federer vermissen? Ja, es ist nicht das Gleiche ohne ihn. Nein, ich bin froh ist er weg. Ist mir egal, Tennis interessiert mich eh nicht.

… seine Schmerzen

«Ich hatte während meiner Karriere immer den Eindruck, dass ich auch mit Schmerzen spielen konnte. Ich hatte immer ein gutes Gefühl für meinen Körper. Wann etwas geht und wann ich aufpassen muss. Aus diesem Grund versuchte ich möglichst lange eine Operation zu umgehen, bis es im Jahr 2016 nicht mehr anders ging.»

… seine Nachfolge

«Nein, ich sehe niemanden auf der Tour, der ähnlich spielt wie ich. Aber es muss auch keiner spielen wie ich. Alle dachten, ich würde wie Pete Sampras spielen, aber das habe ich nicht gemacht. Jeder sollte so spielen, wie er will. Obwohl Nachahmen die höchste Form der Anerkennung ist. Ich werde immer der grösste Tennis-Fan sein. Manchmal vor Ort, manchmal vor dem TV, aber ich werde Tennis weiterverfolgen. Und ich hoffe natürlich auf viele einhändige Rückhände, offensives Tennis und viel Flair. Ich werde die neue Perspektive auf den Sport geniessen.»