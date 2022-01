Onlinedating: Alessia (18) war skeptisch – doch dann kam Selim (30)

«Anfang Dezember musste ich meine Vertiefungsarbeit für den Abschluss meiner Berufsschule abgeben. Als Thema hatte ich «Influencer und ihr Einfluss auf unsere Gesellschaft» gewählt. Am Abend, bevor ich die Arbeit binden und abgeben wollte, bat ich meinen Freund Selim, noch letzte Korrekturen vorzunehmen. Geduldig korrigierte er die Arbeit, gab mir Feedback, ich korrigierte wieder – wir arbeiteten bis Mitternacht daran. Als ich endlich ein Ende des Ganzen sah, be merkte ich, dass unser Drucker nicht richtig funktionierte. Aus irgendeinem Grund druckte er nur s chwarz -w eiss. Ich war genervt, doch Selim blieb seelenruhig und werkelte so lange am Drucker herum , bis dieser um drei Uhr morgens meine Arbeit komplett und in Farbe ausspuckte. Ich war in der Zwischenzeit völlig übermüdet eingeschlafen und fand am nächsten Morgen d en Papierstapel in einer Mappe in meiner Tasche auf mich warten d . Ich war gerührt! So etwas macht wirklich kein Zweiter für dich.