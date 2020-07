Bauer tötet Rehkitze

«Ich höre regelmässig die Schreie der Mutter nach den Jungtieren»

Ein Thurgauer Bauer wurde mehrmals vorgewarnt, dass es auf seiner Wiese neben dem Kantonsspital in Frauenfeld Rehkitze hat. Trotzdem suchte er sie vor dem Mähen nicht ab. Drei Jungtiere mussten sterben. Anwohner sind empört.

Auf der Wiese über der Tiefgarage beim Kantonsspital Frauenfeld haben sich Rehkitze eingenistet. Anwohner haben in letzter Zeit vermehrt Rehe dort gesehen und den Bauer der Wiese darüber informiert, da aktuell Mähzeit ist. Wie die «Thurgauer Zeitung» schreibt, sagte der Bauer aus dem benachbarten Thundorf gegenüber einer Anwohnerin, er kümmere sich um die Rehfamilie.

Anzeige gegen den Bauer

Der Bauer sagte zu der Zeitung, es täte ihm leid. Sagt aber auch, dass sich auch jemand anders hätte um die Tiere kümmern können. Eine Anwohnerin meint: «Wir sind erschüttert, dass in der heutigen Zeit ein Bauer nicht die zur Verfügung stehenden Hilfestellungen in Anspruch nimmt.» Möglichkeiten sind etwa Drohnen zum Absuchen der Felder vor dem Mähen oder Verblendungen aufzustellen, die die Rehe verscheuchen.

Die Anwohnerin hat gegen den Mann Strafanzeige eingereicht wegen Widerhandlung gegen das Tierschutzgesetz, wie die Kantonspolizei Thurgau bestätigt. Bei der Stiftung für das Tier im Recht heisst es, der Bauer könnte sich tatsächlich strafbar gemacht haben. Caroline Mulle sagt: «Jedem Landwirt sollte bekannt sein, dass Rehe ihre Jungtiere während der Mähzeit von Mitte April bis Mitte Juli zur Welt bringen und diese im hohen Gras Schutz suchen.» Weil der Druckreflex in den ersten Wochen grösser als der Fluchtreflex sei, würden Rehkitze bei Gefahr reglos liegen bleiben und erst aufspringen, wenn es zu spät sei. Da in diesem Fall der Bauer offenbar keine Schutzmassnahmen für die Rehkitze getroffen hat, müsse laut Mulle davon ausgegangen werden, dass er den Tod der Tiere in Kauf genommen habe.