Bancomat-Sprengung in Aesch: «Ich hörte drei Explosionen»

Sprengstoffanschläge auf Geldautomaten nehmen nach Angaben von Europol in ganz Europa drastisch zu und werden immer gefährlicher. Die Polizeibehörde sei sehr besorgt über die zunehmende Gewalt, sagte Europol-Sprecherin Claire Georges Ende Oktober der Deutschen Presse-Agentur in Den Haag. «Immer häufiger werden extrem schwere Sprengstoffe eingesetzt, durch die sogar Gebäude einstürzen und auch unschuldige Menschen getötet werden.» Zunehmend würden auch unschuldige Bürgerinnen und Bürger gefährdet, sagte die Sprecherin. Viele Automaten befänden sich in Supermärkten oder Einkaufsstrassen. Die Täter seien aber extrem skrupellos, wie die Sprecherin sagte. «Die interessieren sich nicht für Menschen, denen geht es nur ums Geld.» Auch in der Schweiz kommt es in regelmässigen Abständen zu Bancomat-Sprengungen. (DPA)