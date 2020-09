An der Hertensteinstrasse in Nussbaumen ist es am Samstag zu einem Gewaltdelikt gekommen.

Bei einem Streit in Nussbaumen AG ist am Samstag eine 53-jährige Frau schwer verletzt worden. Nachbar Adrian Schmid hat den Polizeieinsatz miterlebt. «Ich war in meiner Wohnung und habe plötzlich ein verzweifeltes Schreien und Hundegebell gehört.» Als er auf die Strasse ging, seien bereits die ersten Polizisten eingetroffen.

Mann mit Messer

Es handelt sich um den mutmasslichen Täter. Er befand sich zusammen mit der schwer verletzten Frau auf einem Balkon. Die Frau wurde mit einer Ambulanz wegen des Verdachts auf schwere Stichverletzungen in ein Spital gefahren. Der 27-Jährige blieb unverletzt. Beim Zwischenfall wurde eine weitere Frau leicht verletzt. Die Hintergründe sind noch unklar. Die Polizei geht davon aus, dass es am Morgen in der Umgebung des Hauses, in dem er sich der Mann zu Besuch aufhielt, zu einem Streit mit zwei Personen gekommen war. Es läuft eine Untersuchung.