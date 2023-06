Burgdorf BE: Brand mit lautem Knall im Schlossmattquartier

Die Feuerwehr musste am Donnerstagnachmittag ins Schlossmattquartier in Burgdorf ausrücken.

In einem Haus im Schlossmattquartier in Burgdorf ist am Donnerstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. «Ich hörte einen explosionsartigen Knall, dann hats geraucht wie verrückt», erzählt eine Passantin, die sich unweit des betroffenen Gebäudes auf einem Spaziergang mit ihrer kleinen Tochter befand. Auch eine Anwohnerin, welche die Geschehnisse von ihrem Balkon aus beobachten kann, berichtet von einem lauten Knall. «Innerhalb weniger Sekunden schossen dunkle Rauchwolken in den Himmel.» Kurze Zeit später sei auch schon die Feuerwehr angerückt.