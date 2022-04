Süsse Begegnung in Horw: «Ich hörte etwas rascheln und dann schauten mich drei Fuchswelpen an»

Am Ostermontag war Barbara Loder in Horw spazieren. Bei einem Gehweg raschelte es plötzlich im Gebüsch. Als sie nachsah, machte sie eine besonders süsse Entdeckung: Im Dickicht hockten vier Fuchsbabys und starrten sie neugierig an.

Die Füchse waren offenbar sehr neugierig und überhaupt nicht scheu, erzählt sie 20 Minuten.

Auch am nächsten Abend, als sie nochmals an der Stelle vorbeiging, waren die Welpen noch da.

Marie-Louise Kieffer von der Umweltberatung Luzern meint, die Zutraulichkeit sei nichts Ungewöhnliches: «Die jungen Füchse kennen noch keine Gefahren, sie müssen noch viel von ihren Eltern lernen.»

«So etwas habe ich noch nie gesehen», erzählt uns Barbara Loder. Am Ostermontag spazierte sie in Horw einen Gehweg entlang. Etwas abseits, aber dennoch sehr nahe einem Wohngebiet, raschelte es plötzlich am Wegrand in einem Gebüsch. «Ich bin dann etwas näher heran und war total überrascht. Aus dem Dickicht starrten mich vier Fuchswelpen an», erzählt sie. Einer sei dann aus Versehen aus dem Versteck gefallen. «Ich konnte ihn dann wieder zurückscheuchen. Ich wusste, dass man Jungtiere auf keinen Fall anfassen darf.»

«Ich hatte schon gedacht, dass die Mutter bald auftaucht»

Sie sei überrascht gewesen, wie zutraulich die Fuchsbabys waren. «Sie waren sehr neugierig, überhaupt nicht ängstlich», sagt sie. «Ich konnte dann sogar ein Foto und ein kleines Video machen.» Die Mutter war allerdings nirgends in der Nähe. «Ich hatte schon gedacht, dass sie bald auftaucht, aber das tat sie nicht.» Am nächsten Abend ging sie dann nochmals an der Stelle vorbei. «Sie waren tatsächlich noch immer da und guckten mich an.» Das Fuchs-Trio auf dem Foto erinnere sie an die «Drei Affen» von Konfuzius’ Spruch «nichts sehen, nichts hören, nichts sagen». Wo genau der Fundort ist, wollte sie allerdings nicht verraten. «Dann gehen die Leute nur nach ihnen suchen und für diesen Trubel sind sie definitiv zu klein», sagt Barbara Loder.

Für Marie-Louise Kieffer von der Umweltberatung Luzern ist die Zutraulichkeit keine Überraschung: «Die jungen Füchse kennen noch keine Gefahren, sie müssen noch viel von ihren Eltern lernen.» In Siedlungen hätten sich die Füchse schon stark an die Menschen gewöhnt und sie finden hier sehr viel Futter. Das könne rasch zu Problemen führen. «Wenn die Füchse keine Scheu mehr vor Menschen zeigen, können sie in Häuser spazieren, aufdringlich werden und sogar zuschnappen und bissig werden», erklärt sie. Oft müssen solche Füchse dann abgeschossen werden. «Wir raten dringend, Füchse als Wildtiere zu respektieren und sie nicht zu berühren und nicht zu füttern», so Kieffer.

«Die meisten Füchse werden nicht alt»

Das Alter der Füchse auf dem Foto schätzt sie auf etwa drei bis vier Wochen. Vor dieser Zeit sind die Welpen noch blind und hilflos. Man müsse bei einer Begegnung auch damit rechnen, dass die Mutter oder der Vater ihre Jungen beschützen werden. «Sie werden aber in erster Linie versuchen, sich und die Jungen in Sicherheit zu bringen, wenn sie sich bedroht fühlen.» Pro Wurf gibt es laut Kieffer meist vier bis sechs, manchmal sogar bis zu zwölf Junge. «Die meisten Füchse werden nicht alt. 95 Prozent der Füchse sterben, bevor sie ein Jahr alt werden. Das ist völlig normal.» Die grössten Gefahren für die Jungen in Siedlungsgebieten sind demnach Strassenverkehr, Nässe, Kälte, Parasiten und Infektionskrankheiten.