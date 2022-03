Bancomat in Buchrain gesprengt – «Ich hörte innerhalb weniger Minuten zwei laute Explosionen»

In der Nacht auf Montag haben Kriminelle einen Bancomaten in Buchrain gesprengt. Die Täter sind noch auf der Flucht. Eine Anwohnerin berichtet von drei lauten Knallen mitten in der Nacht: «Sogar die Fenster haben vibriert.»

Zu der Art der Sprengung und der eingesetzten Substanz könne man nichts sagen, dies sei Gegenstand der Ermittlungen, so Polizeisprecher Urs Wigger. Auch über die Summe des gestohlenen Bargeldes wisse man noch nichts: «Der Delikts- und der Schadensbetrag werden derzeit abgeklärt.»

Am Montag kurz vor 1.30 Uhr erhielt die Luzerner Polizei die Meldung über einen gesprengten Bancomat an der Schiltstrasse neben einer Landi-Filiale in Buchrain. Gemäss Zeugenaussagen sind die Täter mit zwei Autos, einem dunklen und einem roten Personenwagen geflohen, wie die Luzerner Polizei in einer Mitteilung schreibt. Die Polizei leitete daraufhin umgehend eine Fahndung ein und kontrollierte das Gebiet – jedoch ohne Erfolg: Die Täter sind nach wie vor auf der Flucht. Verletzt wurde bei der Sprengung niemand.

Der Parkplatz der Landi-Filiale, auf dem sich der Bancomat befand, war bis um etwa 9 Uhr gesperrt, sagt Mediensprecher Urs Wigger auf Anfrage: «Sprengstoffspezialisten wurden beigezogen, welche den Tatort auf allfällige gefährliche Substanzen untersuchten. Das ist Teil des Standardvorgehens bei den Ermittlungen rund um Bancomat-Sprengungen.» Zu der Art der Sprengung und der eingesetzten Substanz könne er nichts sagen, dies sei Gegenstand der Ermittlungen. Auch über den Delikts- und Schadensbetrag wisse man noch nichts: «Diese werden derzeit abgeklärt.»

Zusammenhang mit Bancomat-Sprengung am Luzerner Bahnhof?

Bereits im vergangenen Dezember kam es mitten im Bahnhof Luzern zu einer Bancomat-Sprengung. Damals sprengten die Täter in der Nacht den Bancomat und flohen anschliessend auf zwei Rollern. Werden Parallelen zwischen den beiden Straftaten vermutet? «Im vergangenen Jahr gab es in der Schweiz über 20 Bancomat-Sprengungen. Bei den Ermittlungen werden mögliche Verbindungen zu früheren Fällen untersucht – ob es Parallelen zu der jetzigen Sprengung in Buchrain gibt, kann man wegen der laufenden Untersuchungen nicht sagen.»

Anwohnende wachten wegen lauten Explosionen auf

Eine Anwohnerin in der Nähe der Landi Buchrain hörte in der Nacht die Sprengungen. Sie sei mitten in der Nacht wegen eines lauten Geräuschs erwacht, so S.W.: «Kurz darauf hörte ich innerhalb weniger Minuten zwei laute Explosionen.» Auch ihr Sohn sei aufgewacht, er habe sogar drei Knalle wahrgenommen: «Es war sehr laut, sogar die Fenster haben vibriert. Wir dachten erst an den Überschallknall eines Flugzeuges, dann überlegten wir uns, ob wohl etwas bei der Tankstelle bei der Landi explodiert ist.»

W. wohnt nicht unweit von der Landi-Filiale – von ihrem Balkon sieht sie den Parkplatz, auf dem sich der Bancomat befindet: «Wir gingen auf den Balkon und beobachteten eine Weile die Lage. Wir konnten in der Dunkelheit aus der Entfernung aber keine Autos, Menschen, oder Einsatzkräfte ausmachen.»

Polizei bittet Bevölkerung um Mithilfe

Wer verdächtige Beobachtungen im Umfeld vom Bancomaten an der Schiltwaldstrasse gemacht hat oder Angaben zu den gesuchten Autos, einem dunklen und einem roten Personenwagen, sowie deren Fluchtrichtung machen kann, soll sich bei der Polizei melden. Hinweise zum Vorfall können bei der Luzerner Polizei unter 041 248 81 17 gemeldet werden.