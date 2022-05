14-Jähriger ersticht Mutter: «Ich hörte kurz nach Mitternacht eine Frau schreien» 

Gemeinsam mit ihren Söhnen lebte sie in einer Wohnung in Siders.

Ein 14-Jähriger stach in der Nacht auf Montag in einer Wohnung in Siders auf seine Mutter ein. Die Rettungskräfte konnten vor Ort nur noch den Tod der Frau feststellen. Wie 20 Minuten weiss, handelt es sich bei der Toten um die 41-jährige F.B.*