Rentner-Ehepaar überfallen : «Ich hörte meine Frau schreien und wusste nicht, wies weitergeht»

Das Renter-Ehepaar Stieger aus Safenwil AG wurde am Samstag von drei Tätern überfallen. Rudolf Stieger erzählt, wie er und seine Frau den Vorfall erlebt haben.

«Nachdem sie mich gefesselt hatten, steckten sie mich da rein», sagt der Pensionär und zeigt in den Heizungsraum im Keller des Hauses.

Als einer der drei Täter an der Tür klingelte, wollte Stieger das vermeintliche Päckli entgegennehmen. «Da drückten sie mich ins WC rein und begannen, mir die Hände zusammenzubinden», erzählt der 84-Jährige.

In Safenwil AG wurde am Samstagmorgen ein Rentner-Ehepaar überfallen. Die Täter nahmen Bargeld und Wertgegenstände an sich und konnten flüchten. Gegenüber Tele M1 schildert der Geschädigte Rudolf Stieger, wie er und seine Frau den Vorfall erlebt haben.