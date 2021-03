Schwere Platten fliegen von Baustelle : «Ich hörte Schreie und sah die herumfliegenden Blechplatten»

In Basel flogen mehrere Blechplatten einer Baustelle von einem Dach hinunter. Zwei Autos wurden beschädigt, glücklicherweise kamen keine Personen zu schaden. Eine Leserin vermutet, dass die Platten ungenügend gesichert waren.

Ein Leserin beobachtete am Samstag gegen 11 Uhr, wie an der Grosspeterstrasse in Basel mehrere Blechplatten vom Dach einer Baustelle flogen. «Ich hörte meine Nachbaren schreien und sah dann die herumfliegenden Blechplatten. Sie beschädigten zwei Autos und ein Fenster eines Mehrfamilienhauses», so M.* Die Baslerin war geschockt: «Die Platten waren schwer und hatten scharfe Kanten. Ich möchte mir nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn sie einen Menschen erwischt hätten. Dies wäre sicherlich tödlich ausgegangen.»