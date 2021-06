Hasswelle gegen Spaniens Morata - «Ich hoffe, deine Kinder sterben»

Pool via REUTERS

Ganze neun Stunden lang habe er nach dem Spiel gegen Polen nicht mehr schlafen können, gesteht Alvaro Morata. Der Mittelstürmer der «Furja Roja» äussert sich in einem Interview mit dem spanischen Radiosender «CopeE» ausführlich zu der massiven Kritik, die er in seiner Heimat seit einigen Wochen über sich ergehen lassen muss.

Die Anfeindungen richten sich seit kurzer Zeit nicht nur gegen Morata selber, sondern auch gegen seine Familie. «Ich habe Drohungen bekommen, meine Familie wurde beleidigt», sagte der 28 Jahre alte Vater von drei Söhnen und fügt an: «Leute haben mir geschrieben: Ich hoffe, deine Kinder sterben.»

Rückendeckung vom Trainer

Morata stand bei Teilen der spanischen Fans schon vor dem EM-Start im Kreuzfeuer der Kritik und musste bereits beim letzten Testspiel vor dem Turnier Pfiffe über sich ergehen lassen. Die Buh-Rufe setzten sich dann auch beim torlosen Auftaktspiel gegen Schweden fort. Nati-Coach Luis Enrique stützte seiner Nummer sieben in der Folge öffentlich den Rücken und erteilte ihm auch für die Partie gegen Polen eine Stammplatzgarantie.

Gegen Lewandowski & Co. konnte Morata wiederum keine Werbung in eigener Sache betreiben, besonders sein vergebener Nachschuss nach dem verschossenen Penalty seines Sturmpartners Gerard Moreno war Wasser auf den Mühlen seiner Kritiker. Vom Elfmeterpunkt scheiterte Morata dann im letzten Gruppenspiel gegen die Slowakei beim Stand von 0:0 selber. Obwohl das Spiel letztlich 5:0 zugunsten der Iberer ausging, konnten es sich einige Zuschauer in Sevilla nicht verkneifen ihren Stürmer und dessen Familie zu beleidigen: «Meine Frau und meine Kinder kamen ins Stadion mit Morata-Trikots und wurden von wildfremden Menschen angepöbelt»