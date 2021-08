Lehrbeginn 2021 - «Ich hoffe fest, doch noch eine Lehrstelle zu finden»

Zwei Lehrstellen abgebrochen

Die erste Lehrstelle als Kauffrau konnte sie aus familiären Gründen nicht antreten, die zweite musste sie abbrechen. «Ich litt damals massiv unter Stress, was zu sogenannten Cluster-Kopfschmerzen führte, welche schlimmer als eine Migräne sind.» In dieser Zeit sei sie mehrfach im Notfall gewesen. Wegen der vielen Absenzen musste sie die Lehre abbrechen.

Marwa kann sich vorstellen, eine KV-Lehre zu machen. «Aber auch eine Lehre in der Krippe fände ich schön. Nach der Schule habe ich ein Praktikum gemacht, welches mir viel Freude gemacht hat.» Zurzeit arbeitet Marwa temporär, doch langfristig sei dies keine Lösung. «Ich will unbedingt eine Lehre abschliessen. Ich bin an einem guten Punkt in meinem Leben: Ich habe eine Wohnung, mache die Autoprüfung und habe meine familiären Probleme aufgearbeitet.» Alles was ihr noch fehle, sei eine Ausbildungsstelle.