Andy Roddick über Roger Federer: «Ich hoffe, mein Sohn wird genauso»

In diesem Video erzählte Roger Federer am Sonntagabend seinen Fans, dass er wieder verletzt ist.

Der Schweizer Tennis-Star muss sich erneut einer Knie-Operation unterziehen und das im stolzen Alter von 40 Jahren. Ob es Federer gelingt, noch einmal ein Comeback zu vollbringen, steht derzeit in den Sternen. Für eine erfolgreiche Rückkehr gibt es einige Gründe. Aber es gibt auch einige, die gegen ein erfolgreiches Comeback sprechen . Die Lust am Tennis, die Aussicht auf einen Abschied beim Heimturnier sprechen etwa dafür. Dagegen etwa das Alter oder die lukrative Karriere nach der Karriere. Wie es weitergeht, weiss der 40-jährige Superstar nur selbst.

Derweil schätzt ein alter Rivale vor allem die menschlichen Qualitäten des Schweizers. In seiner Funktion als Experte des «Tennis Channel» spricht Federers einstiger Rivale Andy Roddick nun über den Tennis-Star. «Nach den beiden vorherigen Operationen weiss er genau, worauf er sich einlässt. Er hat sich nicht mehr so gut bewegt, hat den Aufschlag öfter abgegeben und war ein Schatten dessen, wie wir Roger kennen», meint er. Und: «Ich hoffe einfach, dass er die Art seines Rücktritts selbst bestimmen kann – ganz egal, wie gut er noch ist.»

Weiter lobt der 38-Jährige die Menschlichkeit Federers. Er habe einen riesigen Respekt vor dem Mann, den er 2004 kurzzeitig von der Spitze der Weltrangliste verdrängt hatte. Der US-Amerikaner erzählt: «Sollte mein Sohn in seinem Leben jemals einen Hundertstel von Rogers Erfolg haben, ist er hoffentlich genauso anständig wie er. Und zwar nicht nur gegenüber Schiedsrichtern und Spielern.» Federer verhalte sich immer vorbildlich – vor und hinter den Kulissen. «Du siehst in Garderoben immer wieder Spieler, die das Griffband wegwerfen und davonlaufen. Roger war nie so. Er hat nie irgendwelche Ansprüche gestellt. Es gab immer ein Bitte und ein Danke», so Roddick.