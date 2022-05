Logopäden fehlen: «Ich hüt Hunger ha» – Schüler bleiben auf Sprachdefiziten sitzen

Der schweizweite Mangel an Lehrpersonen zieht immer weitere Kreise. Dorothee Miyoshi schlägt unter dem Titel «Prekärer Fachpersonenmangel» Alarm. In «massivem Ausmass» davon betroffen seien auch die Logopädinnen und Logopäden, schrieb das Mitglied der Geschäftsleitung des Dachverbands Lehrerinnen und Lehrer Schweiz (LCH) am Dienstag in einem Beitrag auf der Verbandswebsite. Die Schülerinnen und Schüler, die ein Anrecht auf logopädische Unterstützung hätten, gingen leer aus. «Es ist einfach niemand da, der diese unterrichten könnte.»