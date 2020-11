1 / 14 Charles fühlte sich mich 13 Jahren unwohl in seinem Körper und fing an, sich auf 41 Kilogramm runter zu hungern. © Caters News Agency Schon seit seiner Geburt kämpft Charles mit seinem Körper: Er wurde mit einem Klumpfuss geboren. Durch frühe Operationen konnte sein Fuss wieder geradegebogen werden. Mit 12 kam dann …

Charles, wie verlief deine Kindheit?

I ch wurde mit einem Klumpfuss am linken Bein geboren. Die Ärzte sagten meiner Mutter, dass ich nie laufen würde , doch sie wollte das nicht wahrhaben. Im Alter von zwei Monaten hatte ich meine erste Operation, mit zehn Monaten die zweite. Und t atsächlich konnten die Ärzte meinen Fuss geradebiegen und mir so das Laufen ermöglichen. Als ich 12 Jahre alt war, kam der Rückschlag: Mein linkes Bein war nicht richtig mitgewachsen. Erneut musste ich mich unters Messer legen. Mir wurde das Schienbein gebrochen und dann ein äusserlich sowie innerlich angebrachtes Gestell zur Beinverlängerung e ingesetzt. Sechs Monate lief ich mit Krücken he rum.

Wie ging es danach weiter?

D as Gestell wurde mir, bis auf zwei Metallplatten , die vorerst im Bein bleiben mussten, entfernt. Durch meine n körperlichen Nachteil war ich nie besonders motiviert, Sport zu treiben. Ich war zwar nicht dick, aber ich hatte auch nicht wirklich Muskeln. Das hat an meinem Selbstvertrauen gekratzt, da ich durch Social Media den Eindruck bekam, dass Männer durchtrainiert sein müssen. Mit 13 Jahren nahm ich mir einen meiner Freunde zum Vorbild, der ein Sixpack hatte. Ich fragte ihn, wie er das gemacht ha be und er antwortete: «Iss weniger und treibe Sport.» Das habe ich get a n – und dabei krass übertrieben: Ich habe teilweise nur noch 800 Kalorien zu mir genommen und dazu Kraftsport gemacht . Zwei Jahre zog ich dieses Programm durch und machte dabei alles falsch, was man falsch machen kann.

Wie hat sich dein Körper dadurch verändert?

An meinem Tiefpunkt wog ich nur noch rund 41 Kilogramm. Mein Ruhepuls lag bei 42. Körperlich hatte ich zwar das Gefühl, dass es mir einigermassen gut g ing , aber psychisch habe ich mich in dieser Zeit komplett verändert: Ich zog mich sozial zurück, verlor meine Libido und auch die Freude am Leben. Ich war stark magersüchtig, doch ich merkte es nicht. Eine Stimme in mir sagte immer, ich müsse noch mehr abnehmen.

Wie hat dein Umfeld auf die Magersucht reagiert?

Meine Eltern haben sehr darunter gelitten. Sie sprachen mich oft darauf an, doch ich habe nicht auf sie gehört. Sie sahen, wie ich mich zu Tode hungerte und konnten nichts dagegen unternehmen. Um mir die Ernsthaftigkeit der Situation klarzumachen, sagte mein Vater einmal zu mir: «Du siehst aus wie e in ausgehungerter Häftling! » Er wollte mir damit nur helfen, aber ich habe alles ignoriert.

Wodurch wurde dir dann klar, wie ernst es um dich stand?

Durch ein einschneidendes Erlebnis , als ich 15 war. Ich wurde erneut operiert, um die zwei Metallplatten aus meinem Bein zu entfernen. Nach der OP suchte ein Arzt das Gespräch mit mir. Er war eine absolute Autoritäts- und Vertrauensperson für mich. Er schaute mir tief in die Augen und sagte: «Charles, wenn du jetzt nichts unternimmst, wirst du in zwei bis drei Monaten sterben . » Das hat mich kurzfristig wachgerüttelt. In den d arauffolgenden Wochen nahm ich ein paar Kilo zu, aber dann hielt mich meine innere Stimme wieder davon ab , mehr zuzunehmen. Meine Eltern schickten mich zu einer Psychiaterin, die mich jede Woche wog. Doch ich schummelte beim Wiegen, trank kurz davor immer zwei Liter Wasser. Ich wollte meine Eltern dadurch glücklich machen. Als mein Vorgehen aufflog, wechselte ich d ie Psychiater in .

Konnte sie dir helfen?

Ja, sie riet mir, neben Fett auch Muskelmasse zuzunehmen, sodass ich mich in meinem Körper wohlfühle. Das fand ich richtig cool und ich fing an , in einem Fitnesscenter zu trainieren. Dort kam es zu einer entscheidenden Begegnung: Eine Trainerin s ah, wie schmal ich war und nahm mich unter ihre Fittiche. Sie wollte mich aufrichten. Dafür trainierte sie mich sogar gratis. Fitness und Ernährung wurden zu meiner Leidenschaft und haben mir das Leben gerettet. Ich verspürte das erste Mal wieder einen Sinn in meinem Dasein.

Wie geht es dir heute?

Heute geht es mir sehr gut. Durch meine Vergangenheit fühle ich mich verpflichtet, Menschen mit einer ähnlichen Geschichte zu helfen. Darum habe ich einen Youtube-Kanal lanciert, in dem ich über Ernährung und Psychologie rede. Zudem habe ich mich selbstständig gemacht und berate heute Menschen, wie sie nachhaltig und gesund abnehmen, ohne zu leiden oder stundenlang Sport treiben zu müssen. Den Leuten muss gezeigt werden, dass diese «Friss-die-Hälfte-Mentalität», der ich verfallen war, Schwachsinn ist.