Aktualisiert 29.04.2020 05:00

Corona-Fragebogen

«Ich kam an meine psychischen Grenzen»

Heute mit Roman Wick (34), Eishockeyspieler, Stürmer der ZSC Lions.

von Marcel Allemann

Wie sehr beschäftigt Sie das Coronavirus?

Zu Beginn war ich sehr schockiert über die Auswirkungen und ich machte mir viele Gedanken darüber, wie es nun weitergehen soll. Mittlerweile ist jedoch eine Stufe erreicht, in der so etwas wie Normalität eingekehrt ist. Das wichtigste ist, dass die Vorschriften des BAG befolgt werden und alle mitmachen, damit sich diese Situation nicht ewig hinzieht.

Welchen Einfluss hat die aktuelle Lage auf Ihren Alltag?

Einen enorm grossen. Neben dem Eishockey bin ich noch Mitinhaber der Bar «Stubä» in Zürich und der «Escape Rooms & Events» in Kloten. Alle meine drei Tätigkeitsbereiche brachen auf einen Schlag weg und entsprechend gross war mein Alltag plötzlich eingeschränkt. Wirklich Ferien machen ist derzeit auch kein Thema und so habe ich halt weiter trainiert. Es ging darum, sich weiter zu beschäftigen und Sport machen hilft, um dem Ganzen für ein paar Stunden zu entkommen.

Halten Sie sich strikt an die Verordnungen und Empfehlungen der Behörden?

Ja absolut. Ich möchte, dass diese Situation so schnell wie möglich vorbei geht. Und das ist nur möglich, wenn wir alle am gleichen Strick ziehen.

Ich kann nicht einfach rumsitzen und nichts tun. Das mache ich nicht einmal in meinen Ferien. Roman Wick

Wie trainieren Sie derzeit?

Mit meinem Personalcoach mache ich via Skype die Kraft-Sessions. Dazu kommt das Ausdauertraining. Ich habe aus dem Kraftraum ein Indoor-Bike mit nach Hause genommen. Daneben betreibe ich auch Jogging.

Für welche Tätigkeiten gehen Sie aus dem Haus?

Nahrungsmittel einkaufen, joggen oder zwischendurch mal frische Luft schnappen. Mit meiner Freundin bin auch schon mal auf einer leeren Wiese am See abgehängt, um ein wenig Natur zu tanken. Die Vorschriften haben wir dabei immer eingehalten, doch allmählich gelangt man schon ans Limit.

Wie verbringen Sie in diesen Tagen Ihre Freizeit?

Mit Musik. Nicht wie sonst üblich mit meiner Band, sondern ich spiele für mich allein. Daneben hatte ich auch das eine oder andere Skype-Meeting wegen der «Stubä». Wir planten einen Frühlingsputz und eine neue Dekoration. Auch bei den «Escape Rooms & Events» gingen wir einige Planungen an. Ich kann nicht einfach rumsitzen und nichts tun. Das mache ich nicht einmal in meinen Ferien.

Welche Corona-Challenge haben Sie bereits ausprobiert?

Keine, abgesehen von einem Video, das wir als Mannschaft bei den ZSC Lions gemacht haben. Social-Media-Aktivitäten sind nicht so mein Ding.

Was fehlt Ihnen derzeit am meisten?

Das Playoff. Für diese Momente bin ich Hockeyprofi geworden. Und bei dem tollen Wetter der letzten Wochen wäre es auch schön gewesen, mit Freunden etwas trinken zu können. Es fehlt mir auch, Menschen zu umarmen oder ihnen die Hand geben zu können.

Haben Sie wegen der Corona-Krise Existenzängste?

Nein, nicht wirklich. Angst vor dem zu haben, was kommen könnte, ergibt für mich keinen Sinn. Man hört derzeit so viele Dinge, die nicht gerade vielversprechend klingen. Wie beispielsweise, dass dieses Virus noch lange nicht besiegt sein wird. Doch solche Sachen muss man auch ausblenden können und sich darauf konzentrieren, im Jetzt zu leben. Wir sollten uns nicht auf jene Dinge abstützen, die für uns nicht kontrollierbar sind, sondern optimistisch bleiben.

Bleibt optimistisch! Die neue Saison wird kommen, wir sind heiss drauf. Roman Wick

Wie schöpfen Sie in solchen Zeiten Zuversicht?

Ich muss ehrlich sein, als es mit dem Lockdown los ging, kam ich an meine persönlichen psychischen Grenzen. Auf einmal war alles nur noch schwarz. Mittlerweile hasse ich es zwar immer noch, aber als Mensch gewöhnt man sich an vieles. Und vor allem hilft Beschäftigung und Dinge zu tun, für die man üblicherweise keine Zeit hat. Seit dem Lockdown koche ich jeden Tag. Mittagessen, Abendessen, ausgiebige Brunches. So etwas gab es bei mir zuvor noch nie. Aber es tut mir gut.

Worauf freuen Sie sich am meisten, wenn alle Verbote aufgehoben werden?

Eigentlich auf alles, was momentan verboten ist. Mit Kollegen etwas trinken, regelmässig mit den Bandkollegen Gitarre spielen, unbeschwert an den See gehen zu können, Leute umarmen.

Welche Botschaft haben Sie an Ihre Fans?