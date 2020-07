Stimmen zur Meisterschaft

«Ich kam nach Bern um Titel zu gewinnen»

Die Young Boys sind Schweizer Meister. Klar sind die Spieler und Verantwortlichen sehr glücklich.

Die Berner Spieler freut das natürlich. Was auch sonst? Schliesslich war die Saison denkwürdig und die Berner mussten leiden. Die Gründe sind schnell aufgezählt: Das Coronavirus, der daraus resultierende lange Unterbruch – und die Auswärtsschwäche. So sind etwa acht Partien ohne Auswärtssieg gewöhnlich keine Kennzahlen eines Champions. Dass sich die Berner nun dennoch als Schweizer Meister feiern dürfen, hat andere Gründe (die sind hier zu lesen) .

Der Goalie der Berner, David von Ballmoos, kann den Erfolg noch gar nicht richtig realisieren. «Ich kann es noch gar nicht richtig glauben, ich bin ein wenig durcheinander. Das Spiel war so intensiv, wirklich so intensiv» meinte er. Und: «Ich kann es noch nicht fassen. Aber die Freude kommt noch, keine Sorge. Ich habe noch die ganze Nacht Zeit.» Wie er feiere? Das wisse er noch nicht. «Aber es wird sicherlich was laufen – natürlich im kleinen Rahmen.»