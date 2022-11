Schweizer Botschafter Edgar Dörig empfiehlt Fans die WM in Katar

Mit Kulturveranstaltungen, Schweizer Musik und einem Restaurant will man den Katarern die Schweiz näherbringen.

An prominenter Lage hat der Botschafter für die WM den «Club Suisse Doha» eröffnet.

Edgar Dörig ist seit 2018 der Schweizer Botschafter in Katar.

Die Kritik komme aus seiner Sicht im Land an, doch werde sie nicht immer goutiert.

Im Interview mit 20 Minuten spricht er über ereignisreiche Tage, die Vorfreude auf die Nati und die «in Teilen» berechtigte Kritik an Katar.

Edgar Dörig, Sie sind seit 2018 Schweizer Botschafter in Katar. Freuen Sie sich auf die WM?

Bei den Menschenrechten bestehen in Katar weiterhin grosse Herausforderungen. Hier ist die Kritik in Teilen sicher berechtigt. Die Lage der Wanderarbeitnehmer hat sich in den letzten Jahren aber beispielsweise verbessert.