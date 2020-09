Lovely Me«Ich kann auch ohne Kniescheibe Brände löschen»

Mit nur vier Monaten hatte ich meine erste OP, danach sind viele weitere gefolgt. 2016 habe ich rechts ein künstliches Hüftgelenk bekommen, und mein Bein wurde verlängert. Im Januar dieses Jahres musste ich auch die linke Hüfte ersetzen. Ich habe zehn Narben unterhalb der Hüfte und muss immer wieder irgendwas operieren, zuletzt mein Ohr, weil ich nicht mehr gut gehört habe. Ich habe mich aber damit abgefunden und sage immer, ich sei eine lebende Baustelle, an mir wird immer was gemacht.

Nicht so schön. Am Bahnhof haben mir mal ein paar Teenager hinterhergerufen, dass es solche Menschen wie mich gar nicht geben sollte und ich doch auf die Gleise gehen solle. Das hat mich schon sehr getroffen.

Gut! Ich bin seit acht Jahren in der freiwilligen Feuerwehr in Frutigen, sie geben mir sehr viel Halt und Kraft. Ich kann auch ohne Kniescheibe Brände löschen! Es ist wie eine zweite Familie, bei der ich ganz ich selbst sein kann und genau so akzeptiert werde. Aber auch meine erste Familie unterstützt mich, wo sie kann. Froh bin auch um meinen Job: Ich arbeite im Verkauf, und mein Arbeitgeber hat sehr viel Verständnis, dass ich zum Beispiel die untersten Regale nicht auffüllen kann, weil ich nicht knien kann. Ich bin aber sehr dankbar für diesen Job und die ganze Unterstützung in meinem Umfeld.