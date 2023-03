Skiunfall: Nationalrat Kutter will zurück ins Bundeshaus

Nationalrat Philipp Kutter hat sich Anfang Februar bei einem Skiunfall in Scuol schwer verletzt. Derzeit wird er im Paraplegikerzentrum in Nottwil behandelt.

Philipp Kutter, Stadtpräsident von Wädenswil ZH und Mitte-Nationalrat, wusste nach seinem schweren Skiunfall Anfang Februar sofort, «dass etwas Schlimmes passiert ist». Nach einer Operation an der Halswirbelsäule wird der Politiker nun im Paraplegikerzentrum in Nottwil behandelt. Mit dem «Tages-Anzeiger» sprach er über seine Zukunftspläne im Bundeshaus.

An den Augenblick des Unfalls in Scuol kann sich Kutter nicht mehr erinnern. Er merkte jedoch gleich nach dem Sturz, dass er in den Beinen nichts mehr spürte. Im Kantonsspital Chur wurden der vierte und der sechste Halswirbel mithilfe einer Metallplatte versteift, seither hat er in seinen Beinen und dem rechten Arm Lähmungserscheinungen. Auch seine inneren Organe seien davon betroffen.