Aufhebung der Homeoffice-Pflicht – «Ich kann die Rückkehr ins Büro kaum erwarten»

Die 20-Minuten-Community steht verschieden zur Rückkehr in die Büros.

Ab Donnerstag gilt: Die Homeoffice-Pflicht wird aufgehoben. Stattdessen wird sie in eine Empfehlung umgewandelt.

Einige freuen sich auf die Rückkehr – andere würden am liebsten für immer im Homeoffice bleiben.

In der 20-Minuten-Community spalten sich diesbezüglich die Meinungen.

Am Donnerstag wurde die Homeoffice-Pflicht in eine Empfehlung umgewandelt.

Mittagessen auf dem eigenen Sofa und morgens länger schlafen: Viele Büroangestellte sind in den letzten zwei Jahren kaum aus dem Homeoffice rausgekommen. Das ändert sich jetzt: Am Donnerstag wurde die Homeoffice-Pflicht im Rahmen der Öffnungsschritte vom Bund in eine Empfehlung umgewandelt, auch diese wird aber wohl bald fallen. Während einige Grossunternehmungen langsam eine schrittweise Rückkehr ins Büro planen oder gar ganz mit dem Homeoffice fortfahren, werden verschiedene Leser und Leserinnen schon demnächst wieder ins Büro gerufen.