Martina Scavelli: Volleyball-Schiri prangert Bodyshaming an

Was war passiert?

«Ich bin fett», klagte Scavelli auf Facebook, «deshalb habe ich meinen Rücktritt als Volleyball-Schiri in der Serie B eingereicht.» Die Italienerin hatte die vom Verband vorgegebenen Höchstgrenzen beim Body-Mass-Index und beim Taillenumfang überschritten. Als Konsequenz sei sie freigestellt worden. Zu viel für Scavelli. Sie, immerhin seit 16 Jahren Unparteiische, ging an die Öffentlichkeit und trat zurück: «Regeln sind Regeln, aber sie sind nicht heilig und unantastbar.»

Was sagen die Regeln?

Die Bestimmungen des Volleyball-Weltverbands FIVB sind klar. In den Medizin- und Anti-Doping-Bestimmungen steht auf Seite 69 in Paragraf 2.7 unter «Erkrankungen, die nicht vereinbar sind mit der Schiedsrichterei», dass der Body-Mass-Index nicht grösser als 30 sein dürfe, der Taillenumfang bei Männern nicht grösser als 102 Zentimeter, bei Frauen nicht grösser als 88. «Wer die Kriterien nicht erfüllt, muss einen persönlichen Gesundheitsplan durchlaufen», heisst es. Italiens Nationalverband übernahm die Bestimmungen der FIVB.

Wie rechtfertigen sich die Verbände?

Auf Anfrage von 20 Minuten verweist FIVB darauf, dass die Vorschriften für BMI und Taillenumfang «auf den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und medizinischen Leitlinien globaler Gesundheitsinstitute» beruhen würden. Auch seien Überschreitungen Zeichen für ein «deutlich erhöhtes Risiko für eine Reihe von Krankheiten». Italiens Verband sieht kein eigenes Fehlverhalten und sagt in einem Statement: «Es ist weder denkbar noch akzeptabel, die fragliche Angelegenheit mit einer diskriminierenden Haltung in Verbindung zu bringen.»

Wie wehrt sich Martina Scavelli?

Die 34-Jährige zeigt sich überrascht, was für eine Bodyshaming-Debatte ihr Post auslöste. Gegenüber 20 Minuten erklärte sie, weshalb sie an die Öffentlichkeit gegangen war. Sie sei kerngesund, so Scavelli: «Ich bin der Meinung, dass ein paar Kilos und ein paar Zentimeter zu viel meiner Professionalität keinen Abbruch tun.» Sie appelliert: «Ich bin stolz auf den Kampf, den ich führe.» Es sei kein persönlicher Kampf, sondern der aller Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind. Scavelli hofft auf Besserung: «Wir können es uns nicht leisten, immer noch Vorschriften zu haben, die mit dem Finger auf eine bestimmte körperliche Form zeigen.»