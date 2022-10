Uzwil SG: «Ich kann es nicht fassen, dass sie nicht mehr da ist»

In Uzwil kam am Donnerstag eine 16-Jährige bei einem Unfall ums Leben. Freunde und Bekannte sind fassungslos.

1 / 5 Freunde und Bekannte haben Kerzen, Blumen und Bilder am Unfallort hingelegt. 20min/Thomas Obrecht «Ich vermisse dich ganz fest. Du wirst für immer in meinem Herzen bleiben, mein Engel. Ich liebe dich so sehr», schreibt eine Freundin. 20min/Thomas Obrecht Die 16-jährige S. geriet beim Versuch, die bereits geschlossenen Türen eines Zuges zu öffnen, zwischen Perron und den abfahrenden Zug. Shannon Zangger

Darum gehts Eine Jugendliche versuchte am Donnerstagmittag, die Türen eines bereits geschlossenen Zuges mittels Drücken des Knopfs zu öffnen.

Dabei geriet sie zwischen Perron und den abfahrenden Zug.

Sie wurde schwer verletzt und verstarb später im Spital.

Eine Jugendliche wurde am Donnerstag in Uzwil SG von einem abfahrenden Zug mitgerissen. Die 16-Jährige wurde schwer verletzt ins Spital gebracht und erlag dort ihren Verletzungen. Wie 20 Minuten weiss, handelt es sich bei der tödlich Verunfallten um die 16-jährige S.* aus Degersheim SG. «Ich kann es nicht glauben, dass sie nicht mehr da ist. Es macht mich unglaublich traurig», sagt eine gute Freundin von S.

Freunde und Bekannte haben Kerzen, Blumen und Bilder am Unfallort hingelegt. Eine Freundin hat auch einen Brief hinterlassen. «Ich vermisse dich ganz fest. Du wirst für immer in meinem Herzen bleiben, mein Engel. Ich liebe dich so sehr», heisst es darin.

Zwischen Perron und Zug geraten

Wie die Kantonspolizei St. Gallen am Freitag mitteilte, beabsichtige die 16-Jährige am Donnerstagmittag, den Zug in Richtung St. Gallen zu besteigen. Gemäss jetzigen Erkenntnissen dürfte sie versucht haben, die Türen des bereits verschlossenen Zuges mittels Drücken des Knopfs zu öffnen, während sich der Zug in Bewegung setzte.

Aus bislang unbekannten Gründen geriet sie dabei zwischen Perron und den abfahrenden Zug. Dabei wurde sie schwer verletzt und verstarb in der Nacht auf Freitag im Spital. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.

Die Kantonspolizei St. Gallen sucht Zeuginnen und Zeugen. Personen, welche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeistützpunkt Oberbüren, 058 229 81 00, in Verbindung zu setzen.

SBB drücken Beileid aus

Am Freitag ist es im Bahnhof von Auvernier NE ebenfalls zu einem tödlichen Unfall gekommen. Ein 13-jähriges Mädchen wurde von einem Zug erfasst, als es die Gleise überquerte, statt die Unterführung zu benutzen. Das Mädchen verstarb noch auf der Unfallstelle, wie die Kantonspolizei Neuenburg mitteilte.

Die SBB bedauern die beiden Vorfälle zutiefst. «Den betroffenen Familien und Angehörigen drücken wir unser Beileid und unsere Anteilnahme aus», sagte Sprecherin Jeannine Egi am Freitag gegenüber 20 Minuten. Zu den Unfällen könne man keine weiteren Angaben machen, da diese aktuell noch von den Behörden untersucht werden.

Die SBB weisen darauf hin, dass man in keinem Fall Gleise überqueren sollte, da man sich in Lebensgefahr begibt. Auf diese und andere Gefahren wird etwa in einer Kampagne vom Bundesamt für Verkehr (BAV) hingewiesen. Schülerinnen und Schüler werden zudem im Schul- und Erlebniszug, der von Schulklassen besucht werden kann, auf das Thema Sicherheit im und am Zug sensibilisiert.

*Name der Redaktion bekannt