Roger Federer gratuliert auch - «Ich kann es nicht glauben, ich weiss nicht, wie das möglich ist!»

Darum gehts Belinda Bencic gewinnt am Samstag die Olympia-Goldmedaille im Einzel.

Die 24-jährige Schweizerin schlägt die Tschechin Marketa Vondrousova mit 7:5, 2:6, 6:3.

Bencic kann ihren Triumph im Interview nach dem Spiel noch nicht ganz realisieren.

Auch ihr Papa ist stolz.

Belinda Bencic ist nach dem grössten Erfolg ihrer Karriere nahezu sprachlos. Gegenüber dem SRF sagt sie: «Ich kann es nicht glauben, ich weiss nicht, wie das möglich ist! Nach dem zweiten Satz dachte ich, es gehe nicht mehr. Ich bin gerade wie im Schock und muss das Ganze erst noch realisieren. Ich geniesse es unglaublich und es ist wahrscheinlich das Grösste in meiner Karriere bislang. Das kann mir niemand mehr wegnehmen.»

Im Moment des Sieges hat die Schweizerin auch lobende Worte für ihre unterlegene Gegnerin übrig: «Ich hatte das Gefühl, Vondrousova hat alles von mir abverlangt. Bei den Stoppbällen von ihr dachte ich, es gehe mir fast die Luft aus. Ich dachte mehrmals, es gehe nicht mehr, aber ich blieb dran und kämpfte, kämpfte und kämpfte.»

Stolzer Papa jubelt vorm TV mit

Dass die 24-Jährige ihren Triumph noch nicht ganz fassen kann, ist irgendwie klar. Denn die ganze Dimension ihres sensationellen Auftrittes in Japan dürfte Bencic erst in den kommenden Tagen und Wochen klar werden. «Es ist eine unglaubliche Ehre, so etwas Grosses für eine Tennis-Nation wie die Schweiz zu schaffen», sagt die frischgebackene Olympia-Siegerin und betont, sie hätte es sich als kleines Mädchen nicht erträumen lassen, einmal in einem Atemzug mit Legenden (und Schweizer Olympia-Medaillensiegern) wie Roger Federer oder Stan Wawrinka genannt zu werden.

Die zehnte Medaillen-Gewinnerin der Delegation von Swiss Olympic an den heurigen Olympischen Spielen weiss auch, dass sie auf dem Weg zum Olympia-Sieg von ihrem Umfeld stets unterstützt wurde: «Meine Eltern haben in ihrem Leben so viele Opfer gebracht. Ich habe ihnen, meiner ganzen Familie, alles zu verdanken.»

Jemand, an den dieses Lob geht, ist Belindas Vater Ivan Bencic, der vorm TV mitfieberte. Kaum jemand dürfte besser wissen, wie viel Arbeit die junge Schweizerin in ihre Karriere stecken musste, bis sie sich am Samstag an Olympia endlich mit einem grossen Titel für den ganzen Aufwand belohnte. «Ich bin einfach nur glücklich», meint der Vater von Belinda Bencic mit einem Lachen gegenüber dem SRF. «Es ist ein Wahnsinn, wie Belinda gespielt hat. Sie hat gekämpft und gelitten, hat ihr Bestes gegeben.» Der Ausschlag für den Sieg sei ihre Ruhe gewesen. Ivan Bencic sagt: «Im Gegensatz zu vielen anderen Turnieren in der Vergangenheit ist sie in Tokio ruhig geblieben und nicht ausgeflippt.»

Weiter meint der Vater, der die Gold-Gewinnerin bereits in jungen Jahren förderte und forderte: «Für die Eltern ist so etwas wunderschön. Tennisspielerinnen und Tennisspieler sind Menschen, sie haben auch ein Privatleben, haben Hoch und Tiefs. Doch wir haben so gut gearbeitet, Belinda hat sich den Sieg verdient.» Und: «Natürlich verfolgt Belinda die anderen Sportarten auch. Sie freut sich immer, wenn andere Schweizer Sportlerinnen und Sportler gewinnen. Und auch ich beglückwünsche alle Gewinnerinnen und Gewinner.» Der Erfolg sei die Summe aller Anstrengungen, die Belinda in den letzten Jahren geleistet habe.

Roger Federer gratuliert auch

Auch auf Social Media überschlagen sich die freudigen Kommentare zum Tokio-Triumph von Bencic. Eindrücklich zeigt ein Tweet etwa auf, in welche Sphären sich Bencic mit ihren hervorragenden Leistungen in Japan katapultiert hat. Gewinnt die 24-Jährige am Sonntag nämlich zusammen mit Viktorija Golubic im Doppel ihre zweite Gold-Medaille, wäre sie sogar der erfolgsreichste Schweizer Sportstar an Olympischen Spielen der Geschichte – und das sogar noch vor Superstar Roger Federer.

Andere User beweisen im Augenblick des Erfolgs noch Humor. «Schade, dass Belinda Bencic mit einer alten Trainerjacke an die Siegerehrung musste, die schon so oft gewaschen wurde, dass die ganze rote Farbe verschwunden ist», meint ein Twitter-User. Jemand anders schreibt: «Gratulation, aber wegen Bencic bekomme ich einmal einen Herzinfarkt !!!!!!!!!!!»

Der Maestro himself liess derweil ebenfalls nicht lange auf eine Reaktion warten und postet voller Stolz auf seinem Instagram-Account einen Post mit dem Wort «History». Und damit hat er recht. Obwohl: Nicht nur Geschichte, sondern ein wahres Tennis-Märchen hat Belinda Bencic mit ihrem Auftritt in Tokio geschrieben, die mit einem Sieg im Doppel am Sonntag mit Viktorija Golubic noch veredelt werden könnte.