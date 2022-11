Labrador Samy (5) von Unbekanntem aus Auto geklaut

Labrador Samy wurde am Samstagabend gegen 21.30 Uhr an der Bahnhofstrasse 28 in Laufen (BL) aus einem abgeschlossenen Auto geklaut.

In Laufen im Kanton Baselland wurde am Samstagabend ein Hund aus einer Hundebox in einem Auto gestohlen. «Ich war mit meiner Familie in einem Restaurant in Laufen und liess meinen Hund in der Zeit im Auto», so die Hundehalterin aus Münchenstein. Hund Samy sei in der Hundebox im Kofferraum gewesen und das Fenster teilweise geöffnet. Als sie gegen 21.30 Uhr zurück zum Auto kam, war die Box leer und Samy weg. «Als ich sah, dass er nicht da ist, begann ich seinen Namen zu rufen. Es war ein Schock und wahnsinnig schmerzvoll», so die 31-Jährige. Sie vermutet, dass jemand übers leicht offene Fenster das Auto öffnen konnte.