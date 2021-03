Fast 300 Jugendliche im Alter bis 19 Jahre sollen laut d er Statistik zu den Impfungen im Kanton Bern geimpft worden sein . Laut den Daten auf Admin.ch s ollen gar 15 Kinder unter 9 Jahren geimpft worden sein . Dazu sagt Gundekar Giebel , Sprecher der Gesundheitsdirektion des Kanton s Bern : « Der Kanton Bern ist der erste Kanton, der den Datensatz der Impf-Software direkt dem BAG zur Verfügung stellt. Dies geschieht automatisch. Darum kommt auch der eine oder andere Fehler zum Vorschein. » Es s ei eine neue Applikation und das Personal s ei noch nicht lange darauf geschult. Das Impfen h abe erst vor einer kurzer Zeit angefangen. A ls die Daten an die Öffentlichkeit ging en, habe man feststellen können, dass in der Statistik einige Personen auftauchten, die nicht in der Statistik hätten sein sollen . « Ich kann aber garantieren, dass keine Kinder im Alter von 0 bis 16 Jahren geimpft worden sind. Das sind Datenfehler. »

Was auch auffällt: Etwa 15’000 Personen, die geimpft worden sind, gehören nicht zu den priorisierten Gruppen. D as liegt an der Impfstrategie des Kantons Bern und der Statistik . Giebel: « Es ist klar, bei den Impfterminen in der Kategorie A sieht der Kanton Bern seit ein paar Wochen auch vor, dass wir das Gesundheitspersonal mitimpfen. Der Kanton Bern hat über eine Million Einwohner, hat sehr viele Altersheime, sehr viele Spitäler. Da kommt natürlich schnell eine hohe Zahl von geimpften Personen zustande. »