Thierry Burkart im Interview - «Ich kann ja nichts dafür, dass ich der einzige Kandidat bin»

Darum gehts Thierry Burkart will mit drei Vizepräsidenten und einer Vizepräsidentin das Präsidium der FDP übernehmen.

Im Interview spricht er über Meinungsverschiedenheiten mit der amtierenden Präsidentin Petra Gössi, das «liberale Feuer», das er gerne entfachen möchte, und die Corona-Politik des Bundesrats.

Die Delegiertenversammlung wählt den neuen Präsidenten oder die neue Präsidentin am 2. Oktober – Burkart ist der einzige Kandidat.

Mit Freude und Demut will Thierry Burkart das Amt als FDP-Präsident antreten. Er war bis Ablauf der Frist am Sonntag der einzige Kandidat, der eine Bewerbung eingereicht hatte, tat das aber nicht alleine: Fürs Vizepräsidium wünscht sich Burkart neben Philippe Nantermod (NR, VD) auch Andri Silberschmidt (NR, ZH), Andrea Caroni (SR, AR) und Johanna Gapany (SR, FR). Gemeinsam stellten sich die fünf am Montagmittag in Bern den Fragen der Medienschaffenden.

Sie sagten in Ihrer Ansprache, es gelte, den liberalen Staat und die liberale Gesellschaft zu verteidigen. Gegen wen?

Ich stelle schon fest, dass für sehr viele Fragen sehr schnell nach dem Staat gerufen wird. Das sind oft die schnellen und vermeintlich einfachen Lösungen. Oft zeigt sich aber, dass sie kompliziert werden und dazu führen, dass neue Nachteile entstehen. Hier braucht es mehr liberale Antworten in allen Themengebieten und Regionen.

Die «NZZ» schrieb: «Ein Präsident Burkart stünde für eine FDP, die in den zentralen Fragen dieser Zeit die Richtung der Partei wieder wechselt.» Ist dem so?

Nein. Wir haben sehr viel mehr Einendes in unserer Partei, als es manchmal vielleicht den Anschein macht. Ich würde schätzen, dass unsere Partei bei mehr als 95 Prozent der Themen einer Meinung ist. Die Positionen werden durch die Fraktion und die Delegiertenversammlung festgelegt. Uns eint das liberale, freisinnige Fundament. Das ist stark. Wir müssen innerhalb der Partei in Zukunft wieder mehr über das viele sprechen, was uns eint, statt über das wenige, was uns trennt.

Gerade beim CO2-Gesetz und beim Rahmenabkommen haben Sie aber gegen die Meinung der amtierenden FDP-Präsidentin Petra Gössi argumentiert.

Ich habe beim CO2-Gesetz an keiner Kampagne teilgenommen. Und beim Rahmenabkommen habe ich mir einen Meinungsartikel erlaubt, in dem ich Positionen vertrat, die früher von der Delegiertenversammlung verabschiedet wurden und noch immer galten. Wir sind uns in der Partei aber alle einig, dass wir ein stabiles Verhältnis zur EU brauchen. Daher stehen wir klar hinter den bilateralen Verträgen. Kontroverse Diskussionen zu führen, gehört zum Kern einer Partei. Und es gehört zu den präsidialen Aufgaben, kontroverse Themen frühzeitig zu erkennen und Konsenslösungen zu erarbeiten. Aber noch einmal: Es gibt sehr viel mehr, das uns eint, als das uns trennt. Das wollen wir stärker betonen.

Wie sieht Ihre Klimapolitik aus?

Wir sind uns in der Partei einig, dass wir hinter dem Pariser Klimaabkommen stehen. Dazu braucht es Kostenwahrheit, das Verursacherprinzip und technologischen Fortschritt. Die Revision des CO2-Gesetzes muss neu aufgegleist werden, da werden wir uns zu gegebener Zeit mit konkreten Vorschlägen und Lösungen auseinandersetzen und diese präsentieren. Eines haben wir gelernt: Die Massnahmen müssen ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltig sein. Sonst sind sie bei den Schweizerinnen und Schweizern nicht mehrheitsfähig.

Ihnen wird nachgesagt, am rechten Rand der FDP zu stehen. Wollen Sie die Partei weiter nach rechts führen?

Ich gebe nicht viel auf solche Etiketten, sie sind je nach Fragestellung oft nur Momentaufnahmen. Mit ist es wichtig, dass wir gemeinsam gute, liberale und nachhaltige Lösungen erarbeiten können – ob wir dafür mit der SVP, der Mitte oder auch mit anderen Parteien zusammenspannen, ist zweitrangig.

Sie treten alleine als Präsident an, möchten aber drei Vizepräsidenten und eine Vizepräsidentin. Weshalb?

Einerseits werde ich diese Unterstützung in zeitlicher wie auch inhaltlicher und organisatorischer Hinsicht brauchen. Wir wollen Kompetenzen klar verteilen und trotzdem in strategischer wie auch organisatorischer Hinsicht zusammenarbeiten. Und wir möchten mit diesem Team auch die bewährte Vielfalt der FDP abbilden.

Sie wollen ein Amt antreten, an dem viele Ihrer Vorgänger gescheitert sind. Weshalb werden Sie es besser machen?

Verantwortung zu übernehmen heisst auch, schwierige Aufgaben anzunehmen. Dem stelle ich mich mit Freude, aber auch mit einer gewissen Demut. Ausserdem würde ich nicht sagen, dass all meine Vorgänger gescheitert sind. Philipp Müller beispielsweise konnte die Wähleranteile steigern und auch Petra Gössi hat viele Wahlen gewonnen. Ich bin aber überzeugt, dass wir mit unserem Führungsteam und vielen engagierten Menschen das liberale Feuer wieder entfachen können.

Wie?

Wir wollen mit einem geschärften Programm auftreten und auch organisatorisch und strukturell schlagkräftiger werden. Es gibt sehr viele sehr kompetente Personen in der FDP, die wir stärker in den Vordergrund rücken wollen. So wollen wir in unserer Partei und im ganzen Land Begeisterung – ein liberales Feuer – für unsere liberale Politik auslösen. Unser Land basiert auf einer liberalen Politik, deshalb kann es nur eine starke liberale Stimme geben und das ist die FDP.

Sie wollen weniger Staat. Gerade der Bankensektor machte jüngst aber wieder mit Skandalen auf sich aufmerksam, wo die Regulierung zu schwach war oder versagt hat. Gibt es Sektoren, wo es selbst für Sie mehr Regulierung braucht?

Wir haben nie gesagt, dass es gar keinen Staat braucht. Wir stehen auch auf dem Fundament der sozialen Marktwirtschaft. Die Liberalen stehen zu einem schlanken, aber starken Staat. Das, was er macht, soll er gut machen – und deshalb ist es wichtig, dass er nicht zu viel macht. Der Bankensektor ist ein gutes Beispiel: Da haben wir extrem viel reguliert in den letzten Jahren und trotzdem kommt es immer wieder zu sehr unerfreulichen Auswüchsen, die wir selbstverständlich auch verurteilen. Aber man sieht daran, dass sich auch mit allen möglichen Gesetzen nicht jedes Risiko aus der Welt schaffen lässt. Auch als Gesellschaft braucht es eine gewisse Risikotoleranz.

Die FDP droht 2023 einen Bundesratssitz zu verlieren. Wie sehr beschäftigt Sie das schon?

Natürlich ist es unser Ziel, mit einem klaren Programm und einer schlagkräftigen Organisation den Wähleranteil zu erhöhen. Verlöre die FDP 2023 einen Bundesratssitz, hiesse das, dass es einen Linksrutsch gäbe im Bundesrat. Anders gesagt: Wer keinen Linksrutsch im Bundesrat will, wählt an den Parlamentswahlen 2023 FDP.

Sie sind derzeit der einzige Kandidat. Ist ein Präsidentschaftswahlkampf, der mangels Konkurrentinnen oder Konkurrenten gar keiner ist, gesund?

Ich werde mich den parteiinternen Fragen zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen stellen. Wenn wir an der Delegiertenversammlung gewählt werden, haben wir die Chance, an der Zukunft zu arbeiten. Ich kann ja nichts dafür, dass ich der einzige Kandidat bin. Aber nur schon, dass wir als Team auftreten, ist eine Chance für die Partei.

Trotzdem: Weshalb ist es so schwierig, Kandidatinnen oder Kandidaten zu finden?

Das ist kein FDP-spezifisches Problem, das stellt sich in allen Parteien. Es ist ein anspruchsvolles Amt, bei dem es weder viel Prestige noch das grosse Geld zu gewinnen gibt. Auch ich musste mir deshalb sehr intensiv überlegen, ob ich das Amt möchte. Und natürlich muss das private Umfeld hinter einem stehen.

Diverse Kandidaten haben abgesagt. Wann war für Sie klar, dass Sie Präsident werden möchten?

Das habe ich nach einer schlaflosen Nacht von Freitag auf Samstag irgendwann zwischen 3 und 4 Uhr morgens entschieden.

Kein Thema hat die vergangenen 1,5 Jahre so dominiert wie Corona. Wie stehen Sie zur aktuellen Corona-Politik der Schweiz?

Ich bin überzeugt, dass der Weg, den die Schweiz bislang beschritten hat, im Grossen und Ganzen nicht schlecht ist. Das zeigt auch der Vergleich mit anderen Ländern. Jetzt ist aber sicher der Zeitpunkt, um über weitere Öffnungsschritte nachzudenken. Ich hoffe, dass wir in diese Richtung gehen können. Das hängt aber auch von der Entwicklung der Lage ab. Ich bin überzeugt, dass wir als Gesellschaft relativ bald aus dieser Krise kommen – vorausgesetzt, dass mehr Leute gewillt sind, sich impfen zu lassen.

Wann hatten Sie erstmals das Gefühl, dass die Schweiz in der Pandemiebekämpfung einen schwerwiegenden Fehler gemacht hatte?

Solche Momente gibt es immer, die hat es wohl bei jeder Bürgerin und jedem Bürger gegeben. Am Schluss zählt das Resultat, nämlich, wie wir aus dieser Krise rauskommen. Das wird sich in den nächsten Monaten zeigen. Einzelmassnahmen zu beurteilen, bringt nichts.

In der Corona-Krise wurde vieles vom Bundesrat entschieden. Wie war das für Sie, einmal mehr Zuschauer zu sein, als aktiv mitzugestalten?

Als Parlamentarier konnte ich schon mitreden. Ich habe aber auch Verständnis dafür, dass es in einer Krise eine klare, straffe Führung braucht. Dafür ist das Parlament als Gesetzgeber nicht geeignet. Doch jetzt ist der Zeitpunkt da, wo wir wieder in eine Normalisierung übergehen müssen.

So geht es weiter Thierry Burkart wurde am 21. August 1975 in Baden geboren und arbeitet als Rechtsanwalt. 2015 wurde der Aargauer in den Nationalrat gewählt, 2019 zog Burkart als Ständerat ins Stöckli ein. Am 13. September 2021 wird Burkart zum ersten Mal von der Konferenz der kantonalen Parteipräsidenten angehört werden. Eine zweite Anhörung wird es am 1. Oktober 2021 geben. An der nächsten Delegiertenversammlung am 2. Oktober 2021 findet dann die Wahl des neuen Präsidenten statt.