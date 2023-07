Grossbritannien: Frau aus Wales findet wegen Tattoos keinen Job

Trotzdem möchte sie die am stärksten tätowierte Frau der Welt werden und ins Guinness-Buch der Rekorde kommen.

Pubs verweigern ihr den Eintritt und sogar die Schule ihrer Kinder möchte nicht, dass sie sich in der Nähe aufhält.

«Ich kann keinen Job finden», so Sloan unverblümt gegenüber dem Daily Star. «Ich habe mich für einen Job als Toilettenreinigerin beworben, am Ort, wo ich wohne, und sie wollen mich wegen meiner Tattoos nicht haben. Dabei wäre sie motiviert: «Wenn mir morgen jemand einen Job anbieten würde, würde ich arbeiten gehen – ich würde das Angebot annehmen.»

Bis zu drei neue Tattoos jede Woche

Sloan liess sich erstmals im Alter von 20 Jahren tätowieren und wurde schnell süchtig danach. Heute hat die Waliserin 800 Tattoos. Trotz ihrer Schwierigkeiten in der Arbeitswelt lässt sich Sloan nach Angaben des «Mirror» jede Woche bis zu drei neue Tattoos stechen und bezeichnet sich auch selbst als süchtig. Ihr Ziel ist es, die am stärksten tätowierte Frau der Welt zu werden und ins Guinness-Buch der Rekorde zu kommen.

Auch ausserhalb der Arbeitswelt stellen sich Sloan immer wieder Probleme, die auf ihr Äusseres zurückgehen: Pubs verweigern ihr den Zutritt und – was für sie schlimmer ist – die Schule ihrer Kinder möchte nicht, dass sie sich in der Nähe aufhält: «Keine Weihnachtsfeiern für mich in der Schule, ich werde nie eingeladen», sagt sie dem Daily Star.