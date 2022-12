Wegen Krise: «Ich kann meinen Kindern dieses Jahr keine Weihnachtsgeschenke machen»

Konsumierende in der Schweiz planen mehr Geld für Weihnachtsgeschenke ein als im Vorjahr. Im Durchschnitt sind es rund 343 Franken. Das zeigte kürzlich eine Studie der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY. Doch es gibt auch viele Familien, die gar kein Geld für Weihnachtsgeschenke haben. «Meine beiden Kinder haben sich Lego gewünscht. Wegen der Inflation und der Energiekrise kann ich ihnen dieses Jahr aber kein Weihnachtsgeschenk machen», sagt der alleinerziehende Vater Livio (33).

Es mache ihn traurig, da sich seine Kinder (4 und 5) bereits gefreut hätten: «Mir geht es deswegen sehr schlecht. Doch alleine die Heizkosten haben sich verdoppelt. Das Geld ist knapp und ich weiss nicht, wie es weitergehen soll», so der Zürcher.

Auch für die 14-jährige Helim wird das Weihnachtsfest dieses Jahr anders aussehen: «Meine zwei kleinen Schwestern und ich bekommen dieses Jahr keine Geschenke», erzählt sie. Auch wenn sie deswegen ein bisschen traurig sei, sagt die Schülerin: «Meine Eltern müssen wegen der Krise sehr aufs Geld schauen und ich will ihnen nicht zur Last fallen.» Sie werde deshalb versuchen, kreativ zu sein und selbst kleine Geschenke zu basteln. Zuversichtlich meint sie: «Nächstes Jahr wird es sicher besser.»

«Solche Krisen treffen die Ärmsten der Gesellschaft am stärksten»

Andreas Reinhart, Sprecher bei Caritas Zürich, bestätigt, dass dieses Jahr im Vergleich zu den Vorjahren mehr Eltern ihren Kindern keine Weihnachtsgeschenke machen können. Gründe dafür seien unter anderem die Inflation und die Energiekrise: «Solche Krisen treffen wie gewohnt die Ärmsten der Gesellschaft am stärksten.» Viele Familien könnten sich die Extra-Ausgaben an Weihnachten dann schlicht und einfach nicht leisten.

Gemäss Reinhart leben in der Schweiz rund 700’000 Menschen in Armut. «Arm zu sein, ist besonders an Weihnachten hart. Es trifft die Eltern emotional, wenn sie ihren Kindern keine Weihnachtsgeschenke machen können.» Reinhart ruft die Leute dazu auf, zu spenden: «Bei unserer Weihnachtswunschaktion können sich Kinder Weihnachtsgeschenke wünschen. Spenderinnen und Spender können dann auswählen, welchem Kind sie eine Freude machen wollen.»