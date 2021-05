Lovely Me - «Ich kann meinen Mund nur so weit öffnen, dass ein Stück Schoggi reinpasst»

Dominique hat von Geburt an eine Gelenkkapselversteifung , einen krummen Rücken und eine Kiefersperre. Trotzdem hat sie gelernt, sich so zu lieben, wie sie ist.

Dominique, was macht dich besonders?

Bist du in deinem Alltag eingeschränkt?

Ich bin auf die Hilfe anderer angewiesen, da meine Gelenke nicht völlig ausgebildet sind. Ich bin mit dem Elektrorollstuhl unterwegs, das vereinfacht schon einiges, trotzdem habe ich drei Assistent*innen, die mir im Alltag helfen. Sie wechseln sich ab, aber es muss die meiste Zeit jemand bei mir sein, weil ich vieles einfach nicht alleine kann. Ich sehe das so: Ich bin der Kopf und sie sind meine Hände. Sie ermöglichen mir ein Leben in meinen eigenen vier Wänden. Ich bin ihnen sehr dankbar, denn ohne sie und die Hilfe meiner Familie müsste ich in eine Einrichtung und das will ich auf gar keinen Fall. Ich bin wie ein freier Vogel, der s eine Freiheit braucht.