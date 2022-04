Ex-Tennisprofi vor Gericht : «Ich kann mich an einen Grossteil des Abends nicht erinnern»

Der ehemalige Tennisspieler Yves Allegro wurde 2019 der sexuellen Nötigung für schuldig gesprochen. Weil er Rekurs einlegte, stand er gestern erneut vor Gericht.

Yves Allegro musste sich am Dienstag erneut vor der Justiz verantworten.

Darum gehts Der ehemalige Tennisprofi Yves Allegro wurde 2019 wegen sexueller Nötigung verurteilt.

Gegen das Urteil legte er Rekurs ein und stand deshalb gestern vor dem Walliser Kantonsgericht.

Allegro landete 2014 mit einer Frau im Hotelzimmer. Dort soll es zu einem sexuellen Übergriff gekommen sein.

Nach wie vor weist Allegro die Vorwürfe zurück.

Das ehemalige Mitglied des Schweizer Davis-Cup-Teams Yves Allegro, das 2019 vom Gericht in Siders (VS) zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 24 Monaten verurteilt wurde, stand am Dienstag in seinem Berufungsprozess erneut vor der Walliser Justiz. Die Staatsanwaltschaft ist nach wie vor der Ansicht, dass er eine Frau vergewaltigt hat, deren Name, Beruf und Nationalität aufgrund einer Entscheidung des Kantonsgerichts nicht von den Medien veröffentlicht werden darf. Die Tat soll sich vollständig im Hotelzimmer des Ex-Tennisprofis im Oktober 2014 in Tallinn (Estland) nach einem stark alkoholisierten Abend ereignet haben.

«Ich habe keine Erinnerung an die Zeit zwischen dem Moment, in dem ich mich auf die Tanzfläche begab, und dem Moment, in dem ich morgens in meinem Zimmer aufwachte», wird der Beschuldigte von 20 Minuten zitiert. «Ich kann nicht ausschliessen, dass etwas passiert ist. Ich bin jedoch noch nie unter Alkohol oder Stress gewalttätig gegenüber jemandem geworden.» Sieben Jahre lang habe er «ein Martyrium» durchlebt.

«Bin nicht der Urheber der Verletzungen»

«Ich hatte einen Blackout, sodass ich mich an einen Grossteil des Abends nicht erinnern kann», sagte Allegro weiter. Er könne sich nicht vorstellen, der Frau die Verletzungen zugefügt zu haben. «Ich bin mir sicher, dass ich sie nie zu etwas gezwungen habe. Ich bin nicht der Urheber dieser Verletzungen.» Am Tag nach der fraglichen Nacht entschuldigte sich der Gewinner von drei Doppelturnieren auf der professionellen Tennis-Tour per SMS «für ein Verhalten, das nichts mit einem Gentleman zu tun hatte», wie aus der Anklageschrift hervorgeht.

Die Klägerin, die bei der ersten Verhandlung nicht anwesend war, wiederholte vor dem Kantonsgericht ihre Version der Ereignisse. Sie bestätigte die Erinnerungsfetzen, die ihr von dieser Nacht geblieben waren. Die Klägerin und der Angeklagte werden weiterhin psychologisch betreut.

Staatsanwaltschaft fordert drei Jahre Gefängnis

Für die Staatsanwältin bestätigten verschiedene Zeugenaussagen, medizinische Berichte und Gutachten die Aussagen des Opfers. In ihrem Schlussplädoyer hob sie hervor, dass der Angeklagte nur zwei Stunden nach einem ersten Anruf der Polizei ein neues Mobiltelefon in Betrieb genommen hatte. Die Staatsanwältin forderte drei Jahre Gefängnis ohne Bewährung wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung.

Allegros Verteidiger bestritten die Erfüllung der Tatbestände der Vergewaltigung und der sexuellen Nötigung und plädierten auf Freispruch. Sie argumentierten unter anderem, dass es ausser den Aussagen der Klägerin keine wissenschaftlichen Beweismittel gebe.

Das Urteil wird zu einem späteren Zeitpunkt gefällt.

Wirst du oder wird jemand, den du kennst, sexuell belästigt? Hier findest du Hilfe: Belästigt.ch, Onl ineberatung bei sexueller Belästigung am Arbeitsplatz Verzeichnis von Anlaufstellen Online Opferberatung Beratungsstellen der O pferhilfe Schweiz

